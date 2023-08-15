"Продовжують наступ": Зеленський відвідав бригади на Запоріжжі, які тиснуть на ЗС РФ (відео)
Бійці Сил оборони продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому відтинку фронту. Президент зустрівся з командирами й на власні очі побачив став справ.
Президент України й верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зустрівся з бійцями Сил оборони, які продовжують контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Під час візиту очільник держави побачив карту лінії фронту і поговорив з командирами, які керують на окремих ділянках. Про це ідеться у Telegram-каналі президента.
У дописі Зеленського вказано, що відбувся візит на позиції кількох підрозділів Сил оборони. Зокрема, зустрівся з бійцями
- 3 окремої бригади оперативного призначення ім. полковника Петра Болбочана — воює на Мелітопольському напрямку;
- 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ — воює на Оріхівському напрямку;
- 118 окремої механізованої бригади — воює на Мелітопольському напрямку;
- 47 окремої механізованої бригади — з Оріхівського напрямку;
- 117 окремої механізованої бригади — з Оріхівського напрямку.
Президент зазначив, що 3-я бригада ім. Петра Болбочана брала участь в успішній Харківській наступальній операції, яка відбулась восени 2022 року. Зараз вони ведуть наступальні дії під Запоріжжям: очільник держави обговорив з командирами проблеми, які їх турбують.
Бійці, які тримають оборону на Оріхівському напрямку, отримали подяку від Зеленського: "за стійкість та за кожен метр результату", — наголосив політик.
Також згадав про бої 118 ОМБр ЗСУ — це одна з кількох бригад, які ведуть успішний наступ на позиції ОС РФ на Мелітопольському відтинку фронту.
Зазначимо, згідно з повідомленням представниці Міноборони Ганни Маляр Сили оборони мають певні успіхи на південному відтинку фронту. Зокрема, чиновниця визнала, що українські військові просунулись далі на південь від Старомайорського і наближаються до Урожайного: "Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне".
Між тим на онлайн-карті бойових дій частина села Урожайного позначена вже як така, що перебуває під контролем ЗСУ.
Між тим військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що російські війська на Запорізькому відтинку фронту мають проблеми. Зокрема, українські військові просунулись між двома селами — Вербове та Роботине, чим ускладнили ситуацію для росіян, які там перебувають. Крім того, біля Урожайного солдати ЗС РФ відкотились до наступного села — Завітне Бажання. Однак схоже на те, що командування ЗС РФ і далі продовжить боротьбу за ці населені пункти, всупереч втратам живої сили та позицій.
Нагадуємо, напередодні, 14 серпня, президент Зеленський відвідав бійців, які тримають оборону на Бахмутському відтинку фронту: вислухав командирів, вручив відзнаки.
Тим часом секретар РНБО Олексій Данілом пояснив, чи можлива зміна мирного плану Зеленського: зазначив, що план "гнучкий", але має кілька принципових позицій.