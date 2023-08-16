"Наша піхота може бути щаслива": боєць ЗСУ про застосування ПТРК Javelin (фото)

Оператори Javelin кажуть, що завжди відпрацьовують по окупантах при координації аеророзвідки. До бойової позиції вони йдуть пішки, щоб ворожим БПЛА було складніше їх виявити.

Українські військові зі складу 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго мають на своєму озброєнні американські ПТРК Javelin в одній з найсучасніших версій. Про це повідомляє АрміяInform.

Оператори ПТРК кажуть, що на їхньому рахунку незліченна кількість важкої та легкоброньованої техніки російських окупантів, а також складів з боєприпасами. Останнім часом роботи на їхньому напрямку багато, бо окупанти намагаються проводити наступальні дії.

За словами головного сержанта роти Віктора на позивний "Кот", Javelin на їхньому озброєні мають максимальну дальність стрільби до 4,5 км.

"Javelin має три типи для ефективності дальності пострілу. С, D, E — відповідно і вражає на 2,5 км, 3,5 км та 4,5 км. Працюємо здебільшого із закритих позицій і обов’язково облаштовуємо укриття, якщо це нова вогнева точка", — розповідає "Кот".

Бійці кажуть, що Javelin може вести вогонь на відстань до 4 км Фото: АрміяInform

Після відпрацювання військові одразу ховаються, бо окупанти постійною "полюють" на операторів ПТРК та відкривають вогонь у відповідь. Зазвичай дані про ворога їм надає аеророзвідка. В такому випадку бійці сідають у пікап, а далі кілька кілометрів йдуть пішки, щоб їх було складніше виявити російським дронам.

"Коли знищили ворожий танк, то працювали теж за наведенням наших літунів. Вони передали нам координати, і ми висунулися на вогневу позицію. Як тільки все підготували, почали фіксувати рух техніки у фотоелементі, навели приціл і зробили влучний постріл, — говорить старший оператор Javelin "Кобзар".

Військові додають, що їх переповнюють емоції, коли вони розуміють та бачать результати роботи з українських дронів. Тому що на кадрах зафіксовано дійсно захист України та звільнення її від ворогів, а по-друге, вони розуміють, що з ефективною роботою піхота на нулі буде захищеною, бо немає страшнішого ворога для них, ніж танк окупантів.

"По-перше, круто усвідомлювати, що ти дійсно захищаєш Україну та звільняєш її від такої хвороби, як російська федерація. По-друге, як тільки влучимо в танк, то одразу знаємо, що наша піхота ще більш щаслива та вмотивована", — пояснює "Кобзар".

Нагадаємо, 24 липня у Держприкордонній службі показали, як Javelin допомагає знищувати російську техніку.

22 липня у новий пакет військової допомоги для України увійшли партії ПТРК Javelin та TOW.