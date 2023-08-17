Просуваються вперед: в ISW підтвердили звільнення Урожайного й успіхи в районі Роботиного

За словами аналітиків, ЗСУ змогли досягти великих успіхів у прилеглих до Роботиного районах у західній частині Запорізької області. Раніше протягом кількох тижнів поруч із цим населеним пунктом велися активні бойові дії.

Українські війська 16 серпня просунулися на трьох ділянках фронту. Так, Сили оборони продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 16 серпня йдеться про те, що нові геолокаційні дані вказують на те, що Сили оборони змогли просунутися на північний схід від Роботиного (західна частина Запорізької області). Аналітики впевнені, що ЗСУ змогли досягти великих успіхів у прилеглих районах. Раніше протягом кількох тижнів поруч із цим населеним пунктом велися активні бойові дії.

Також аналітики прокоментували повідомлення про звільнення населеного пункту Урожайне.

"Російські заяви про українські атаки на південь і схід від кордонів населеного пункту також вказують на те, що українські сили, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту", — сказано у звіті.

Селище Урожайне на карті Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 16 серпня повідомив, що Сили оборони взяли під контроль Урожайне і тримають позиції на північному сході. Українські артилеристи успішно ведуть контрбатарейну боротьбу, зазначив речник ЗСУ Андрій Ковальов. Вони виявляють ворожі цілі та завдають противнику вогневого ураження.

Крім того, морпіхи 35-ї бригади показали, як визволяли Урожайне. У боях проти окупантів брали участь морпіхи 35-ї ОБМП ім. контр-адмірала Михайла Остроградського та 38-ї окремої бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами армії.

Також начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко повідомив, що зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних. Як повідомляється, в Урожайному зруйновано школу, будинки та медичний пункт. У січні 2022 року в ньому проживало близько 1000 осіб.