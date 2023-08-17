Пробʼє китайське ППО: таємна тайванська ракета HF-2E вперше потрапила на фото

Hsiung Feng IIE називають одним із тих факторів, який використовуватимуть для контрудару по китайській території у випадку військової операції. Її характеристики відомі лише приблизно, боєприпас має дальність дії до 1500 км.

Тайванська крилата ракета Hsiung Feng IIE (HF-2E) перебуває на озброєні вже понад 10 років, але досі вона жодного разу не були показана на фото чи відео. Проте газета United Daily News оприлюднила зображення боєприпаса.

Ракету Hsiung Feng IIE називають однією з тих можливостей, яку Тайвань зможе використати для контрудару по Китаю, якщо розпочнеться військове вторгнення. Тайванська газета зробила фотографію з військової бази Цзюпен в окрузі Піндун на півдні острова. Джерела видання повідомили, що Повітряні сили запустили секретну ракету в межах триденних тренувань із бойовими стрільбами. Проте співрозмовник Центральної інформаційної агенції не підтвердив, що йдеться саме про HF-2E.

База відома тим, що там часто випробовують ракети. Також вона є центром для Національного інституту науки й технологій Чунг-Шану — провідної тайванської військової дослідницької та випробувальної організації, яка, як вважається, стоїть за розробкою HF-2E.

Що відомо про ракету HF-2E

Про Hsiung Feng IIE відомо мало. Ракета наземного базування, конструкція якої за формою та функціями схожа на американський Tomahawk. HF-2E запускається з ракети-носія на початку польоту. Далі запускається двигун самого боєприпаса, який за всіма ознаками є дозвуковим.

Знімки, отримані UDN, показують довгу циліндричну ракету з відносно тупим носом, ребрами на хвостовій частині та крилами, що висуваються в задній частині корпусу. Наскільки відомо, розробка крилатої ракети стартувала на початку 2000-х років, а серійне виробництво почалося у 2011 році. Рік надходження на озброєння невідомий.

Існує два варіанти ракети HF-2E, які відрізняються між собою дальністю польоту. Базовий варіант має приблизний радіус дії у 300-600 км, а вдосконалена версія від 1000 до 1500 км. Один із варіантів вважається таким, що пробʼє укриття.

Обидві ракети використовують інерціальну навігаційну систему наведення на основі GPS вз додатковою функцією сканування рельєфу TERCOM. За деякими даними, вона також має інфрачервоний приціл для подальшого підвищення точності.

Візуалізація, як працює система TERCOM на прикладі Tomahawk

У виданні зазначають, що наявність ракет типу HF-2E забезпечує певний ступінь стримування Китаю до військової агресії. Удари по цілях стратегічного рівня, а також по критичній інфраструктурі може мати великі наслідки для КНР, проте й для Тайваню теж.

Радіус ураження тайванських балістичних і крилатих ракет Фото: CSIS

Нагадаємо, 16 серпня ЗМІ писали, що міністр оборони Китаю пригрозив США через Тайвань, заявивши, що вони "грають із вогнем".

11 серпня Тайвань представив морський безпілотник Sea Shark 400, який зможе долати понад 300 км.