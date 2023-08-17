Може уразити танк: артилеристи ЗСУ розказали про точність САУ "Акація" (фото)

Українські військові кажуть, що завдяки постійним тренуванням, вони можуть дуже точно наводити артилерію по координатах. При тому, що "Акація" ніколи не славилась своєю високою точністю.

Артилеристи зі складу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на Бахмутському напрямку проходять тренування. Про це повідомляє АрміяInform.

Артилерійські підрозділи постійно змінюють одні одного на фронті й журналісти побували в екіпажу на ротації, який під час відпочинку продовжує тренування. Два екіпажі САУ 2С3 "Акація" щоденно відпрацьовують практичні стрільби. Головний сержант та командир взводу Сергій каже, що хоч самі САУ й старі, 1970-х років, але стволи фактично не зношені попри настріл. Для ударів по ворогу використовують декілька типів боєприпасів, проте здебільшого це осколково-фугасні снаряди.

САУ "Акація" десь під Бахмутом Фото: АрміяInform

Завдяки постійним тренуванням точність "Акація" дозволяє знищувати навіть одиничні танки. Командир гармати Олександр каже, що так неодноразово було під час Харківського контрнаступу. При цьому зазначається, що настільки висока точність САУ не притаманна, й цього вдалося досягти завдяки корегуванню бійців.

"Я для себе, так само для тренування, створив вогневу позицію у спеціальній програмі, де обираю ціль, екіпаж на неї наводяться, потім даю коректуру. Потім хлопці знову наводяться, і я даю контроль. Тобто вони дають відмітку по бусолі (пристрій для вимірювання азімуту і орієнтації артилерії, – Фокус), і я перевіряю контроль точності", — розповідає Сергій.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ писали про трофейну САУ "Акація", яку бійці 93-ї бригади використовували під Бахмутом.

16 серпня бійці бригади "Сталевий кордон" знищили російську станцію спостереження "Муром-М" у Харківській області.