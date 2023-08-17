Ракети AMRAAM і боєприпаси: Швеція виділила Україні військову допомогу на €270 млн
Українська ППО має шанс отримати партію ракет зі Швеції для знищення повітряних цілей. Постачання проведуть в рамках програми, яку започаткував уряд США.
Шведський уряд повідомив про виділення нового пакету військової допомоги Україні розміром 270 млн євро. В рамках пакета ЗСУ мають шанс отримати ракети AIM-120 AMRAAM, які належать до типу "вистрелив — і забув". Про деталі розповіла пресслужба Рикстагу.
Пресслужба вказує, що пакет допомоги складається з двох частин. Перша частина — це 1,1 млрд шведських крон (близько 90 млн євро), які витратять на закупівлю запасних частин для військової техніки та інші товари. Друга частина — 2,15 млрд шведських крон (близько 180 млн євро), які витратять на різні види боєприпасів, військове спорядження і транспортні засоби.
У повідомленні не деталізують, скільки і якого спорядження отримає ЗСУ. Лише зазначається, що у наборі снарядів будуть ракети Rb 99. Зазначимо, Rb 99 — це шведський варіант ракети AMRAAM класу "повітря-повітря".
Ракети доправлять в Україну завдяки спеціальній програмі, яку започаткував уряд США.
Як з'ясувалось, в США існує програма заміни старих ракет AMRAAM на нові. Швеція продасть старі Rb 99 AMRAAM, отримає замість них нові. При цьому Рикстаг наголосив: старі ракети продають за умови, що американці передадуть їх Україні.
Про кількість ракет AMRAAM, які мають шанс отримати ЗСУ, наразі не відомо.
AIM-120 AMRAAM — це всепогодна ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", яку запускають з літаків F-15, F-16, F-22 по повітряних цілях за межею прямої видимості. Вартість одиниці — від 300 до 700 тис. дол. (залежно від виду).
Одну з модифікацій ракети використовується як снаряд для системи Протиповітряної оборони — наприклад, в ЗРК NASAMS. Саме такий варіант, схоже, надійде в Україну. З іншого, навесні 2023 року з'явились публікації, в яких ішлось про можливість переобладнання радянських МіГ-29 під ракети даного типу. У такому випадку Повітряні сили ЗСУ розширили б свої можливості і "становили б серйозну загрозу для російської авіації" — зазначали військові експерти.
Нагадуємо, 15 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про єдину російську ракету, яку жодного разу не вдавалось збити українському ППО. Також офіцер закликав українців іти в укриття під час тривог: впевнений, що армія РФ атакуватиме, незалежно від дат.