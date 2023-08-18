РФ має забратися з України: у США розповіли про повну перемогу Києва у війні (відео)

За словами представника Держдепу США Ведант Патела, Штати і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у військовому відношенні стільки, скільки буде потрібно для повної перемоги над агресором.

Сполучені Штати підтримують зусилля України щодо деокупації всіх її територій. Про це 17 серпня під час брифінгу заявив представник Державного департаменту США Ведант Пател.

За його словами, повною перемогою у війні над Росією буде повне виведення окупаційних військ з території України. Цієї позиції дотримується президент Джо Байден.

"Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України", — заявив Пател.

Він також заявив, що скоро в Україні відзначатимуть День Незалежності. Однак це також буде друге свято з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Пател заявив, що Штати підтримують зусилля з досягнення Справедливого і довготривалого миру в Україні. У Вашингтоні впевнені, що країна має залишатися незалежною, суверенною, демократичною та процвітаючою.

Також представник Держдепу США зазначив, що Штати і союзники продовжуватимуть підтримувати Україну у військовому відношенні стільки, скільки буде потрібно для повної перемоги над агресором.

Ведант Пател про перемогу України у війні

Нагадаємо, що 18 серпня журналісти повідомили, що Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Повідомляється, що Повітряні сили ЗСУ зможуть отримати західні бойові літаки, щойно перші українські пілоти пройдуть повне навчання.

Також повідомлялося, що ексофіцер армії США радить надати ЗСУ касетні снаряди для HIMARS. Щоб Україна перемогла, США достатньо надіслати 2 тисячі касетних боєприпасів для HIMARS. Снаряди можна взяти на складах у Німеччині, де їх готуються просто утилізувати.