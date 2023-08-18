З "Москва-Сіті" евакуювали понад 2 тисячі людей: що сталося (фото, відео)

У росЗМІ повідомляють, що евакуація з комплексу відбулася нібито через фейкове повідомлення про атаку БПЛА. До "Москва-Сіті" відправили декілька пожежних машин.

У столиці Російської Федерації з комплексу "Москва-Сіті" евакуювали близько двох тисяч людей через фейковий сигнал про атаку безпілотників. Про це повідомило російське медіа Mash.

"До адміністрації веж на набережній В і С надійшов дзвінок про швидкий приліт дрона-камікадзе. З першої висотки вивели близько 2000 осіб. Рішення про евакуацію другої вежі поки що не прийнято", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що повідомлення про атаку БПЛА було фейковим. Зокрема, воно з'явилося після публікації в Telegram-каналах відео зі "зграєю" безпілотників, яка рухалася в бік Москви.

У медіа Shot розповіли, що повідомлення про "прильот безпілотника" було анонімним. До "Москва-Сіті" під'їхало кілька пожежних машин та рятувальників, проте нічого не трапилося.

Атака безпілотників на Москву

Близько 4 ранку 18 серпня у Москві вибухнув безпілотник. Міноборони РФ звинуватило Україну та заявило, що дрон збила система ППО в районі Краснопресненської набережної. Уламки БПЛА пошкодили будівлі "Експоцентру", площа обвалення становила близько 30 квадратних метрів. Дах та фасад восьмого павільйону "Експоцентру" зазнали пошкоджень.

Крім цього вночі ввели обмеження на польоти у "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" і "Жуковському" через загрозу ударів БПЛА. В аеропорту "Внуково" відклали шість вильотів, вісім прильотів та перенаправили сім рейсів на запасні аеропорти.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що представники посольства РФ у Республіці Південної Африки опублікували лицемірну заяву про те, що в минулому Росія та Україна поділяли "спільні цінності й прагнули до спільних цілей".