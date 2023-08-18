В Україні офіційно звільнили від ПДВ і ввізного мита тепловізори й антидронові рушниці

Згідно з текстами законопроєктів, від податку на додану вартість (ПДВ) і ввізного мита звільнять монокуляри, бінокуляри, дистанційні вимірювальні пристрої, а також портативні радіоелектронні пристрої для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам.

18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які передбачають звільнення від ввізного мита й ПДВ оптичного обладнання військового призначення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що Верховна Рада України ухвалила відповідні законопроєкти 28 липня.

Які товари військового призначення звільнили від ввізного мита й ПДВ?

Згідно з ухваленим законопроєктами №9467 і №9468 від податків на експорт звільнено:

оптичні прилади для тепловізійного спостереження, включаючи монокуляри та бінокуляри, а також прилади для нічного бачення (як монокуляри, так і бінокуляри);

дистанційні вимірювальні пристрої;

портативні радіоелектронні пристрої для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові засоби).

Нагадаємо, що Верховна Рада 28 липня проголосувала за проєкт закону, який спрощує ввезення в Україну антидронових рушниць і високотехнологічних тепловізорів.

До слова, 10 квітня у Верховній Раді ухвалили законопроєкти, які спростили ввезення в Україну товарів для ЗСУ речовини, спеціальну хімію для виробництва боєприпасів, а також автомобілі спецпризначення та військові кораблі.

Раніше, 15 березня, стало відомо, що в Україні створили нові антидронові рушниці для ЗСУ. Один такий комплекс пригнічує коптери та розвідувальні безпілотники в межах 6 км і підвищує виживаність бійців на 70%.