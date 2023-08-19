Надто спекотно: Стрєлков поскаржився, що йому погано у російській тюрмі

Гіркін страждає від спеки та має поганий апетит. Його дружина обурена ставленням російської влади до бойовика. На її думку, над ним "знущаються".

Ексспівробітник ФСБ РФ Ігор Гіркін-Стрєлков передав лист з московського СІЗО, де його майже місяць тримають під арештом. У листі він розповів про умови перебування в камері та пояснив дружині, що потрібно класти у передачі. Про це розповіли у Telegram-каналі "Свободу Игорю Стрелкову".

Дружина Мирослава Регінська опублікувала фрагмент повідомлення, отриманого від чоловіка. Стрєлков стверджує, що умови в СІЗО "відносно нормальні". Однак йому не подобаються дві речі. По-перше, з перебоями працює кондиціонер, тому "у камері жаркувато". По-друге, холодильник забитий продуктами, тому йому більше не потрібно передавати харчі. Продукти він просто не встигає з'їдати — вірогідно, у нього з невідомих причин зник апетит.

Лист від Стрєлкова датований 6 серпня, вказує дружина. Також показує конверт. На ньому вказано, що станом на вказану дату Гіркін все ще перебував у СІЗО-2 на вул. Лефортовський вал у Москві.

Конверт від Стрєлкова Фото: Скриншот из Telegram

Адвокат бойовика з "ДНР" відвідав його 18 серпня, вказала дружина. Він переповів, що підзахисний має проблеми зі здоров'ям: "загострились хронічні хвороби, віднімається рука, ускладнене дихання".

Жінка не задоволена ситуацією, яка склалася для її чоловіка у СІЗО у столиці "руского міра". Описуючи поведінку влади, вона навіть використала слова "обурливо", "це знущання" і "глибокий шок".

Зазначимо, Ігоря Гіркіна затримало російські правоохоронні органи 21 липня 2023 року. При цьому йому висунули звинувачення за ст. 282.1 Кримінального кодексу РФ. Якщо його визнають винним, то можуть посадити у тюрму на термін до 12 років.

Гіркін-Стрєлков: деталі біографії

Ігор Гіркін — російський військовий, експолковник ФСБ РФ. У складі ЗС РФ воював у Придністров'ї, Чечні, Боснії. 2014 року взяв участь у гібридній війні в Україні. Відомо, що спершу він долучився до анексії Криму. Потім з'явився у Донецькій області і окупував місто Слов'янськ. Після цього взяв участь у створенні на Донеччині фейкової республіки "ДНР" — керував "Армією Новоросії".

Під час російського вторгнення, яке почалось 24 лютого 2022 року, до війська йому потрапити не вдалось — спершу його взяли у підрозділ, але потім усунули. Тоді чоловік присвятив себе записуванню відео, в яких коментував дії ЗС РФ та рішення російського командування. Інколи у своїх коментарях він критикував ці дії. У липні 2023 року його затримали, посадили у СІЗО і не бажають випустити під домашній арешт: бояться, що втече за кордон.

Нагадуємо, 18 серпня у Москві за кілька кілометрів від Лефортово сталось НП: безпілотник невідомого походження атакував будівлі "Москва-Сіті", а місцева влада закрила аеропорт "Внуково".

Аналогічна ситуація сталась 30 липня: тоді мер Москви Сергій Собянін запевнив, що ППО збило усі безпілотники, які атакували столицю РФ.