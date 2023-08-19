"Не повинні питати дозволу": Данілов розповів, чи буде Україна атакувати Курську АЕС

За словами секретаря РНБО, Київ не втручається в роботу об'єктів РФ, які не належать до військової справи. Зокрема, йдеться про Курську атомну електростанцію, на якій, за даними ГУР, росіяни можуть здійснити провокацію.

Україна не збирається атакувати Курську атомну електростанцію в РФ, оскільки вона не є військовим об'єктом. Про це повідомив "Українському Радіо" секретар РНБО Олексій Данілов.

"В України немає намірів втручатися в роботу об'єктів, про які пишуть у соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об'єкти, які мають безпосередній стосунок до військової справи і тут не повинні питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає дедалі кращою і кращою", — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія поширює величезну кількість фейків, що є великою проблемою не тільки для України, а й для всього світу.

"Якщо ви не розумієте, хто стоїть за тим чи іншим повідомленням, не звертайте на нього увагу. Маніпуляції, до яких вдається РФ, вкидаючи ті чи інші речі, впливають на свідомість і це дуже небезпечно", — додав Данілов.

Нагадаємо, про те, що в Росії, ймовірно, готують провокацію на Курській АЕС , повідомляли в Центрі національного опору. Імовірно в Курській області ведеться підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі було поставлено завдання створити транспортний реєстр.

17 серпня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вище керівництво РФ, імовірно, вже розробило і підготувало сценарій зі здійсненням провокації на території Курської атомної електростанції (АЕС). За даними української розвідки, метою терористичного акту в Росії може бути підвищення рівня мобілізації та зміцнення підтримки Кремля.

Фокус розповідав 19 серпня про те, як росіяни проводять інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб ввести українців в оману і зачепити за живе. Серед актуальних тем — мобілізація і війна.

Також Фокус писав 19 серпня про те, що ЗС РФ вдарили по центру Чернігова. За попередніми даними, загинули 7 осіб, понад 110 дістали поранення. За словами глави МВС, більшість постраждалих у момент атаки перебували в автомобілях, переходили дорогу пішохідним переходом або поверталися з церкви.