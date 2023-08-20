Вибухи в Курську: БПЛА атакував залізничний вокзал, є поранені (фото, відео)

На залізничному вокзалі виникла пожежа. На момент вибуху в будівлі перебувало 50 пасажирів.

Вночі 20 серпня безпілотник атакував Курськ Російської Федерації. Він врізався в дах залізничного вокзалу. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

"Атака українського безпілотника у Курську. За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа", — сказав Роман Старовойт.

Він зазначив, що під час вибуху в будівлі вокзалу перебувало 50 пасажирів, яких евакуювали. Постраждало п'ятеро людей, вони отримали легкі поранення внаслідок уламків скла, двоє з них відмовилися від медичної допомоги, ще трьох — відпустили додому після огляду в обласній лікарні. Крім цього, пошкодження зазнали дах, фасад та перша платформа залізничного вокзалу. Також ушкоджень зазнав зал очікування та пішохідний тунель через вибухову хвилю.

Безпілотник у Московській області

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 20 серпня близько 4 ранку сили протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат (БПЛА), який летів у напрямку Москви, над територією Ступінського району Московської області.

"БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих та руйнувань немає", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 18 серпня у Москві вибухнув безпілотник. У Міноборони РФ заявили, що дрон збила система ППО в районі Краснопресненської набережної. Уламки БПЛА пошкодили будівлі "Експоцентру", дах та фасад якого зазнали пошкоджень.

11 серпня у Москві прогримів вибух. Мер столиці заявили, що поблизу міської набережної впали уламки дрона.