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Говоритиме про винищувачі F-16: Зеленський прибув до Нідерландів

Діана Бондаренко
Володимир Зеленський відвідав Нідерланди

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для предметних переговорів.

У неділю, 20 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською приїхав до Нідерландів. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що головним питанням стане постачання винищувачів F-16 для Збройних Сил України. З його слів, ці літаки потрібні для захисту українців від російського терору. Крім цього, політики обговорюватимуть Глобальний саміт миру, формулу миру та притягнення Російської Федерації до відповідальності.

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Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що США затвердили запит Данії щодо передачі Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Зокрема, пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології. Це пов'язано з початком програми навчання українських пілотів на F-16. Того ж дня стало відомо, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 наприкінці серпня у Данії. Тоді як програма навчання здійснюватиметься у співпраці з коаліцією із 11 держав.

11 серпня журналісти The Wall Street Journal зазначили, що ЗСУ, ймовірно, доведеться почекати ще рік без постачань винищувачів F-16.

Раніше, 9 серпня, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що винищувачі F-16 українські пілоти зможуть отримати в першому кварталі 2024 року.