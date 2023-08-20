"І це лише початок": Україна отримає 42 літаки F-16, — Зеленський (відео)

За словами президента, винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні. По це глава нашої держави написав в Telegram.

Зеленський наголосив, що завдяки нашим партнерам винищувачі будуть охороняти українське небо.

"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", — заявив президент.

Відповідної домовленості вдалося досягти президенту Володимиру Зеленському під час перемовин із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні — після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", — повідомив президент.

Винищувачі F-16 для України — що відомо

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські пілоти, техніки та інженери розпочали навчання на винищувачах F-16. Лідерство у проєкті взяли Нідерланди й Данія. Міністр не розкрив деталі самого навчання. Він лише зазначив, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.

Крім того, 18 серпня повідомлялося, що військово-повітряні сили України зможуть отримати F-16 після завершення навчання пілотів.