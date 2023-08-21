Знищення Ту-22М3: удари ЗСУ по тилу Росії знижують моральний дух ЗС РФ, — ISW

Стійкість російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту залишається під загрозою. ЗСУ можуть скористатися "вразливістю" ЗС РФ, переконані аналітики.

У Збройних силах Російської Федерації, які воюють в Україні, погіршується моральний дух через українські удари по російських тилах. Про це повідомили у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 серпня.

"Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з проблемою зниження морального духу після українських ударів по тилах", — йшлося в повідомленні.

Якщо проблеми з моральним духом поширяться серед російських військових на фронті, і один із підрозділів вийде з ладу — це розповсюдить панку та знизить боєздатність інших ворожих сил. Аналітики переконані, що це б створило певну "вразливість, якою могли б скористатися українські сили".

Зазначили, що російські військкори розкритикували Міноборони РФ за те, що воно не запобігло атаці безпілотника по авіабазі "Сольці" в Новгородській області 19 серпня. Тоді Міноборони РФ заявило про збиття українського безпілотника зі стрілецької зброї. Крім цього, за його повідомленням, було пошкоджено вогнем один літак, але пожежу швидко загасили. Проте на знімках від 20 серпня видно, що надзвуковий бомбардувальник дальнього радіуса дії Ту-22М3 (назва НАТО — Backfire-C) продовжує горіти на авіабазі "Сольці". Тоді російське інсайдерське джерело заявило, що, зі слів свідків, вогонь пошкодив або знищив два літаки.

Аналітики наголосили, що російські військкори стверджували, що для атаки використали невеликий та недорогий безпілотник-квадрокоптер, та розкритикували російське відомство за те, що літаки зберігалися не в ангарах, адже проти квадрокоптерів можуть вберегти елементарні захисні конструкції та сітки.

"Пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 не призведе до значущих у військовому відношенні наслідків, але реакція російських військкорів на атаку показує, як такі глибокі атаки підтримують більш масштабні зусилля України зі зниження морального духу Росії", — додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 20 серпня в Міністерстві оборони Великої Британії заявили про важливість атак вглиб Росії.

19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника по військовому аеродромі "Сольці". Внаслідок атаки на стоянці літаків спалахнула пожежа, зокрема пошкодження отримав один літак.