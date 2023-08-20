Путін не очікував прямого впливу на росіян: Міноборони Британії про удари по РФ

У відомстві переконані, що керівництво Повітряно-космічних сил Росії перебуватиме під тиском Кремля через покращення систем ППО.

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Атаки в глиб Російської Федерації є стратегічно важливими. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії 20 серпня у Twitter.

"За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину Росії, збільшився", — розповіли в Міноборони.

Зазначили, що удари вглиб Росії є важливими через те, що російський президент Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення, ймовірно, припускаючи, що це не матиме прямого впливу на росіян.

"Безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву. Крім того, почастішали повідомлення про те, що ракети SA-5 GAMMON (С-200, — ред.) завдають ударів по Росії", — йшлося в повідомленні.

За інформацією британської розвідки, довжина радянської ракети — 11 метрів, вага — 7,5 тонни. Її вилучили з озброєння України, як систему протиповітряної оборони. В розвідці припустили, що С-200 наразі може використовуватися як наземна балістична ракета.

У результаті керівництво Повітряно-космічних сил Росії, ймовірно, перебуватиме під тиском щодо покращення систем ППО. Додали, на особливо під тиском може перебувати генерал-полковник Віктор Афзалов.

Нагадаємо, вночі 20 серпня безпілотник врізався в дах залізничного вокзалу в Курську Російської Федерації. Під час вибуху в будівлі вокзалу перебувало 50 пасажирів, 5 з них отримали легкі поранення.

19 серпня Фокус писав, що в російському оборонному відомстві повідомили про нову атаку безпілотників по Москві та області. Дрон упав біля населеного пункту Путилково міського округу Красногорськ. У Міноборони РФ заявили, що обійшлося без постраждалих та руйнувань, а БПЛА "приземлили" російськими засобами радіоелектронної боротьби.