РФ може створити ще одну окупаційну армію на півдні України, — британська розвідка (фото)

Аналітики зазначають, що Кремль розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Через створення нової армії ЗС РФ можуть здійснити передислокацію повітряно-десантних військ із Херсонської області на Запоріжжя.

У Росії можуть створити нове військове формування — 18-ту загальновійськову армію. Про це йшлося у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованого 21 серпня.

"Росія розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Дуже вірогідним є одне нове формування — 18-та загальновійськова армія", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що нове військове формування може бути об'єднанням і посиленням для інших підрозділів РФ, які нині перебувають у Херсонській області, включно з 22-м армійським корпусом, основним армійським гарнізоном у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, у розвідці вважають, що 18-та загальновійськова армія здебільшого складатиметься з мобілізованого персоналу. Вона зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України.

"Росія, імовірно, прагне звільнити досвідченіші підрозділи для боротьби на ключових напрямках", — припустили в Міноборони Британії.

Додають, що через створення нового формування може відбутися передислокація повітряно-десантних сил із Херсона на Оріхівський напрямок (Запоріжжя), де тривали запеклі бої.

Нагадаємо, 21 серпня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що через удари по тилу РФ у російських військових погіршується моральний дух. Атаки по РФ можуть призвести до паніки та зниження боєздатності серед ЗС РФ на фронті.

21 серпня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступ у районі Роботиного Запорізької області, проте замінування території уповільнює контратакувальні дії українських бійців. Зокрема, у районі Бахмута не припиняються запеклі бої, військові РФ застосовують комбіноване мінування.