"Успіх — питання часу": моральний дух бійців ЗСУ вищий, ніж торік, — NYT

Українські військові кажуть, що успіх у наступі є лише питанням часу. Бійці вмотивовані й оснащені західною технікою.

Через декілька тижнів із початку наступальних дій ЗСУ українські війська попри складнощі на фронті просуваються далі та мають гарний моральний дух. Про це повідомляє The New York Times.

На 1000-кілометровому фронті українські війська просуваються вперед. Командири та бійці кажуть, що вони зараз у кращій формі, ніж 6 чи 12 місяців тому.

"Якщо рік тому ми вели оборонні дії і перед нами стояло завдання стримати ворога, то тепер ми маємо можливість наступати", — каже командир 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Дмитро Лисюк.

Дмитро Лисюк, командир 128-ї гірсько-штурмової бригади Фото: The New York Times

Деякі військові кажуть, що попри те, що російські окупанти замінували величезну територію та побудували значну кількість укріплень, вони почуваються краще завдяки західній допомозі. Деякі батальйони перетворилися на бригади, а групи добровольців — на офіційні військові частини. Сили оборони поповнюються та продовжують воювати.

Також у виданні зазначають, що постачання касетних боєприпасів виявилося напрочуд ефективним рішенням. Керівник БПЛА української добровольчої армії підполковник Ашот Арутюнян каже, що деякі ворожі підрозділи не хочуть наближатися в радіус дії української артилерії. Але РФ перейшла до використання більшої кількості авіабомб і ракетних ударів.

Командир добровольчої армії України Фото: The New York Times

Понад рік такі підрозділи, як 128-а гірсько-штурмова бригада, мали наказ утримувати лінію вздовж Запорізького фронту, що часто становило важке завдання оборони окопів і укріплених позицій під постійним бомбардуванням. Проте тепер вони йдуть уперед.

"Тактично, хитрістю, західною технікою українські Збройні сили проривають їхню оборону. Успіх — це лише питання часу", — каже офіцер на позивний "Тисень".

Нагадаємо, 21 серпня в британській розвідці писали, що РФ може створити ще одну армію на півдні окупованих регіонів України.

21 серпня Сили спецоперацій під Бахмутом залишили позиції ЗС РФ без важкої артилерії та живої сили.