Штурмовики ЗСУ показали роботу 120-мм міномета по російській БМП на відео

Бійці 1-го механізованого батальйону бригади успішно застосували БПЛА та міномети для ліквідації ворожої БМП.

Розрахунок 120-мм міномета першого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади ефективно відпрацював по російській броньованій техніці. Відео роботи опублікували в Telegram підрозділу.

Захисники застосували безпілотники, щоб виявити ворожу БМП. Згодом воїни застосували артилерію. Це робота 1-го механізованого батальйону бригади.

3 ОШБр у війні з Росією

У 3-й ОШБр 16 серпня назвали БПЛА "Ланцет" головною загрозою. Російські загарбники, як заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін, віддають перевагу в наступі дронам-камікадзе, а в обороні — значному мінуванню території. Пресофіцер прокоментував і спроможності військ РФ у танкових наступах. За його словами, раніше окупанти в наступі намагалися більше долучати піхоту й берегли танки. Наразі кращу техніку українські захисники помічають не в штатних підрозділах РФ, а в таких, як кадирівський "Ахмат".

Також захисники розповіли, що українці несерйозно сприймають російські війська. За словами військовослужбовця Віктора Розового, є багато моментів, які неправдиво висвітлюють у ЗМІ, через що багато українців недооцінюють можливості російської армії.

У липні в ОШБр розповіли, як наступали в районі Бахмута. Українські війська вибивають окупантів із території поблизу міста на Донеччині та закріплюються на зайнятих рубежах.

Нагадаємо, 21 серпня танкісти 72 бригади показали відео боїв. Танкові екіпажі ЗСУ на фронті успішно ліквідовують окупантів під час наступальних операцій.