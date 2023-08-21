"Диверсія в Херсоні": у ФСБ заявили про затримання ексначальника з Одеської залізниці

На опублікованому відео чоловік у футболці "Партії регіонів" стверджує, що дав вказівку підлеглим пошкодити стрілки на станції, щоб не допустити просування складів ЗС РФ.

Спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) затримали жителя окупованої частини Херсонської області, який нібито раніше працював на Одеській залізниці й планував диверсію в Херсоні. Про це 21 серпня повідомляє "Інтерфакс-Росія" з посиланням на пресслужбу відомства.

За версією ФСБ, затриманий нібито був командиром загону територіальної оборони ЗСУ та отримав доручення від представника Служби безпеки щодо збору військової інформації.

"Виконуючи зазначене завдання шляхом візуального спостереження, а також під час спілкування з місцевими жителями, підозрюваний здійснював збір інформації про місця дислокації військової техніки та особового складу ЗС Росії", — йдеться в повідомленні.

Окупанти звинуватили місцевого жителя в шпигунстві.

Примітно, що росЗМІ вказують — операцію провели силовики з Далекого Сходу — УФСБ по Хабаровському краю.

Крім того, глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо у своєму Telegram-каналі заявив, що затриманий мешканець у лютому 2022 року вчинив диверсію на залізниці в Херсоні.

"У лютому 2022 року вчинив диверсію — пошкодив залізничні стрілки на станції Херсон. Тепер йому інкримінується злочин, максимальне покарання за яким може становити 20 років позбавлення волі", — заявив колаборант.

Результат диверсії на залізниці в Херсоні Фото: Скриншот Пошкоджена стрілка на залізничній дорозі

На опублікованому окупантами відео чоловік у футболці "Партії регіонів" заявив, що він, бувши начальником Херсонської дистанції колії, дав вказівки своїм підлеглим пошкодити стрілочний перевід на станції "Херсон", щоб запобігти просуванню складів ЗС РФ.

Нагадаємо, 18 серпня в СБУ повідомили про підозру блогеру-колаборанту, який проживає на окупованій частині Запорізької області і працював на ФСБ.

Раніше, 17 серпня СБУ затримала інформатора ЗС РФ. За інформацією спецслужби, житель Одеси пішов на співпрацю з ворогом і передавав йому секретну інформацію.