Передача Україні F-16: не всі літаки можна буде використовувати в бою, — ЗМІ

На думку військового експерта Шона Белла, деякі з наданих Україні літаків можуть бути задіяні для спостереження або навчання.

Частину винищувачів F-16, які Україні передадуть Данія і Нідерланди, можуть бути використані для спостережних або навчальних місій. Про це написав військовий експерт Шон Белл у своїй колонці для Sky News 21 серпня.

Експерт зазначив, що поки що не відома точна кількість обіцяних Україні винищувачів, однак, за його даними, це може бути до 61 літака. При цьому не всі вони можуть бути задіяні безпосередньо у виконанні бойових завдань.

Як зазначає Шон Белл, частина з них будуть двомісними. За словами експерта, такі літаки, зазвичай, використовуються для спостереження або навчання.

Шон Белл також зазначив, що Україні потрібно буде розмістити деяку кількість F-16 подалі від лінії фронту для навчання наступного покоління військових льотчиків.

Військовий експерт заявив, що угода про передачу Україні F-16 є "великим кроком уперед", однак має минути певний час, перш ніж вони піднімуться в повітря. Причиною тому, на думку автора публікації, є складне і тривале навчання пілотів і наземного персоналу.

"Ми не побачимо їх залученими у війну, ймовірно, до початку наступного року", — вважає Шон Белл.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16. За словами глави держави, Україна отримає 42 літаки.

Посол Росії в Данії 21 серпня засудив передачу Україні F-16, назвавши цей крок "ескалацією". У відповідь глава Міноборони Данії заявив, що російському дипломату має бути соромно за ці слова.

Ми також писали 21 серпня про те, що які літаки F-16 отримає Україна. За даними ЗМІ, йдеться про літаки, модернізовані в 1990-2000-х роках за програмою Mid-Life Update — MLU.