Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони досягли тактичних успіхів у Роботиному, — ISW (карта)

Аналітики заявили, що українські війська змогли взяти під контроль деякі позиції, які розташовані на передовій лінії оборони ЗС РФ.

Протягом 20-21 серпня українські війська досягли значущих тактичних успіхів у Роботиному в Запорізькій області. Про це заявили аналітики з Інституту вивчення війни.

У новому звіті від 21 серпня йдеться про те, що ЗСУ в рамках контрнаступу змогли досягти центральної частини Роботиного. Це приблизно від 10 кілометрів на південь від Оріхового. Також повідомляється, що Силам оборони вдалося прорвати оборонні рубежі окупантів на південь від Малої Токмачки.

Аналітики пишуть, що російські джерела повідомляють, що українські війська змогли взяти під контроль деякі позиції на частині російської передової лінії оборони. Для цього вони посилили атаки на лінії Роботино-Вербове. Крім того, російським військам довелося відійти з позицій біля Вербового в рамках еластичної оборони.

За словами експертів, успіхи в Роботиному дуже важливі для ЗСУ, оскільки дають можливість розвинути контрнаступ в обхід найбільших російських мінних полів.

"Наполегливе просування українських військ у районі Роботино також, імовірно, має на меті послабити російські сили, які доклали значних зусиль, ресурси та особовий склад для утримання позицій навколо Роботино", — підкреслили в інституті.

Роботине на карті Фото: DeepState

Нагадаємо, що в Міноборони України 21 серпня повідомили, що ЗС РФ намагаються відновити становище біля Роботиного, але безуспішно. Українські бійці продовжили контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках, розповіла Маляр. Ворог зайняв оборонну позицію на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Також представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ витіснили росіян з опорних пунктів у районі Вербового на Запоріжжі. За словами колаборанта, Сили оборони України просунулися на південний схід від Роботиного, через що окупанти на окремих ділянках змушені були відійти.