Розкидані по всьому фронту: американські чиновники критикують стратегію ЗСУ на півдні, — NYT

За словами журналістів, у США вважають, що тільки зміна тактики і різкий крок можуть змінити темп контрнаступу. Сили оборони України занадто розкидані і їм необхідно консолідувати свою бойову міць в одному місці.

Американські фахівці з планування вважають, що ЗСУ в рамках контрнаступу на півдні мають сконцентруватися на русі до Мелітополя. Їм варто прорвати російські мінні поля та інші оборонні споруди, навіть якщо втрати будуть масштабнішими, ніж зараз. Про це пише видання The New York Times.

Як розповів журналістам один неназваний американський чиновник, тільки зміна тактики й різкий крок можуть змінити темп контрнаступу. Повідомляється, що його точку зору підтримують ще щонайменше пів дюжини високопоставлених західних політиків.

Інше джерело повідомило, що Сили оборони України занадто розкидані і їм необхідно консолідувати свою бойову міць в одному місці.

За словами журналістів, під час відеоконференції 10 серпня, на якій були присутні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі, його колега з Великої Британії Тоні Радакін, головний командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ішлося про контрнаступ України. Залужного попросили зосередити війська на одній головній ділянці фронту — на Мелітопольському напрямку. Видання пише, що, згідно з чутками, український генерал погодився.

Американські офіційні особи кажуть, що є ознаки того, що Україна почала перекидати деякі зі своїх найбільш досвідчених бойових сил зі сходу на південь. Але навіть найдосвідченіші підрозділи неодноразово перегруповувалися після важких втрат. Ці підрозділи покладаються на скорочення штату старших командирів. Деякі взводи в основному укомплектовані солдатами, які дістали поранення і повернулися в бій.

Повідомляється, що в останні кілька днів Сили оборони України змогли прорвати щонайменше один рівень російської оборони на півдні. Звільнення від окупантів села Роботине буде хорошим знаком.

Але деякі аналітики кажуть, що прогрес може бути занадто незначним і занадто запізнілим. Бої відбуваються переважно на рівнинній, суворій місцевості, що сприяє тим, хто обороняється. Росіяни б'ються на укріплених позиціях.

Як до критики з боку американців ставляться в Україні

З іншого боку, як пишуть журналісти, українське військове командування захищає свою стратегію. За їхніми словами, велика кількість військ на сході необхідна для чинення тиску на росіян у Бахмуті, а також для захисту інших територій. Критику американських чиновників щодо контрнаступу ЗСУ українські командири часто розглядають через призму покоління офіцерів, які ніколи не стикалися з війною такого масштабу та інтенсивності.

Ба більше, як пише видання, американську військову доктрину ніколи не перевіряли в таких умовах, у яких воює Україна, де російська електронна війна блокує зв'язок і GPS, і жодна армія не змогла домогтися переваги в повітрі.

Американські офіційні особи заявили, що в України є ще від місяця до шести тижнів, перш ніж дощові умови змусять призупинити контрнаступ. Уже в серпні Україна відклала як мінімум один наступ через дощ.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна триватиме довго і з "великими втратами". Протягом першого року війни українці потребували зброї, щоб зупинити просування ЗС РФ. Тепер, щоб вистояти протягом наступних років війни з РФ потрібні інші засоби — і це не новітня військова техніка із заходу.

Зазначимо, що спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 22 серпня повідомив, що ЗСУ просуваються до Мелітополя. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах і застосовують засоби контрбатарейної боротьби в районі Роботиного. За оцінками ISW, це тактично значуще просування дасть змогу ЗСУ діяти вже за межами російських мінних полів.