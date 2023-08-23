Група "Асгард" і Січеславська бригада знищили БМП та танк росіян на Лиманському напрямку (відео)

Російські війська залишилися без бойових машин завдяки вмілому використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії.

Українські захисники успішно знищили БМП, танк та уразили БРЕМ російських окупантів. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України у Telegram.

Бійці група "Асгард" підрозділу "Очі" зафіксували російські бойові машини. Згодом координати передали воїнам 25-ої окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Відбулася ліквідація техніки на Лиманському напрямку.

Знищення техніки росіян у серпні 2023 року

ЗСУ 21 серпня застосували FPV-дрони та знищили два танки Т-72 росіян. Зброя собівартістю 100 тисяч гривень зуміла ліквідувати важку техніку російських окупантів, яка коштує кілька мільйонів.

Артилеристи ЗСУ 17 серпня знищили БМП в районі Бахмута. Українські захисники провели успішну взаємодію зі зведеною тактичною групою "Адам" поблизу населеного пункту Андріївка.

Також 16 серпня артилеристи завдяки підрозділу Shadow знищили гармату Д-20. Бійці 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова успішно ліквідували гаубицю Д-20.

Нагадаємо, 15 серпня батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині. Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати. Ліквідовано було й гаубицю Д-30. Артилерійську установку загарбники заховали серед густої рослинності, але це їм не допомогло.