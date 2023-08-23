Сухопутні сили показали, як готуються українських снайперів з гвинтівок UAR-10M (відео)

UAR-10M — це українська снайперська гвинтівка, яка дозволяє уражати цілі на відстані до 800 метрів.

Бійців 21 окремої механізованої бригади навчають опановувати українські снайперські гвинтівки UAR-10M. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У репортажі показують, як снайпери опановують гвинтівку UAR-10M та іншими снайперськими гвинтівками. За словами інструкторів, на полігоні використовуються саме UAR-10M, яка має максимальну прицільну дальність стрільби у 800 метрів. Проте на позиціях на фронті будуть інша зброя та дальність роботи, тому і поправки на вітер треба буде робити більші.

"Температура повітря важлива, дальність до цілі. Бо тоді треба враховувати обертання та швидкість обертання Землі при стрільбі на 1000-1500 метрів", — каже снайпер з позивним "Мисливець".

Проте при стрільбі на такі дистанції снайпери працюють виключно в парах. Потрібен коригувальник, який надає снайперу правильну поправку на вітер та дальність до цілі. Військові після навчань будуть здавати нормативи вночі.

Зброя Z-10 або як її класифікують в ЗСУ, UAR-10 — це українська самозарядна гвинтівка. Знаходиться на озброєнні ЗСУ з 2018 року. Зброя має калібр .308 Winchester й магазин на 10 патронів. Карабін одразу комплектується дульним гальмом або глушником. Також він має приклад MagPul PRS з можливістю регулювання. Варіант, який показали у сюжеті, ймовірно є версією А1. Ще існують А2, А3 та А4 — вони мають меншу прицільну дальність стрільби від 500 до 400 метрів.

Нагадаємо, 16 серпня ЗМІ писали, що в Україні зʼявились гвинтівки ACAR французької компанії Thales.

9 серпня Thales анонсували постачання в Україну партії штурмових гвинтівок ACAR, які мають калібр 7,62 та 5,56 мм.