Вже третя країна: Норвегія вирішила подарувати Україні винищувачі F-16, — ЗМІ

Уряд країни поки не робив офіційних заяв щодо рішення про передавання винищувачів Києву.

Україна може отримати винищувачі F-16 від Норвегії. Про це повідомили в TV2 з посиланням на власні джерела.

"Кілька незалежних джерел підтвердили TV 2, що Норвегія вирішила подарувати Україні F-16", — йшлося в повідомленні.

Так Норвегія може стати третьою країною НАТО, яка надасть винищувачі F-16 Збройним силам України. Крім Норвегії бойові літаки пообіцяли Нідерланди та Данія.

У виданні додали, що в четвер 24 серпня прем'єр-міністр Йонас Гар Стере перебуває в Києві з офіційним візитом.

Зазначимо, що уряд Норвегії не робив офіційних заяв про рішення передавання винищувачів Україні, також невідома їх кількість.

Передавання бойових літаків F-16 Україні

20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Також стало відомо про намір Данії передати ЗСУ ще 19 літаків. Перші шість винищувачів F-16 Данія планує передати ЗСУ до кінця року. Крім цього, країна планує передати ще 19 винищувачів Україні протягом кількох років. Того ж дня повідомлялося, що українські льотчики прибули до Данії для проходження навчання на F-16.

21 серпня стало відомо, що Греція також братиме участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16. А США готові почати підготовку пілотів за умови, якщо Європа не зможе навчати ту кількість військових, яку надішле Україна.

Нагадаємо, 22 серпня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, як винищувачі F-16 зможуть змінити перебіг війни. Також він заявив, що західні партнери почали усвідомлювати важливість бойової авіації.