Тіла сильно постраждали: Пригожина впізнали в морзі після авіакатастрофи, — росЗМІ

Російські журналісти стверджують, що одна з версій аварії — вибуховий пристрій, який було підкладено в літак перед вильотом.

Тіло глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина впізнано в морзі за непрямими ознаками. Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

Самі останки сильно пошкоджені і не піддаються візуальному впізнанню. Точну інформацію дасть тільки експертиза.

Пригожина впізнали в морзі після авіакатастрофи

Одна з версій аварії — вибух у відсіку шасі. Вибуховий пристрій туди міг бути закладений перед вильотом, повідомляє джерело Shot. До польоту в Петербург бізнес-джет перебував 10 днів на ремонті, зараз слідчі встановлюють усіх, хто мав доступ до ангару з літаком.

Загибель Пригожина: обставини події

23 серпня з аеропорту в Москві піднялися два літаки, які часто використовували керівники ПВК "Вагнер" — "бізнес-джети" з номерами RA-02795 і RA-02748. Перший із них упав у Тверській області. На борту перебувало 10 осіб: сім пасажирів і троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули, повідомили в "Росавіації".

Перші кілька годин не було відомо, чи перебував на борту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: до нього не могли додзвонитися, але сподівалися, що він перебував на борту іншого судна.

До вечора 23 серпня пошукова операція на місці падіння завершилася, але впізнання на основі ДНК ще не провели. Тому офіційних заяв про загибель Пригожина поки що від російської влади не було.

Тим часом у ЗМІ розглядають кілька версій причин авіакатастрофи. Зокрема, припускають, що причина — влучання ракети системи протиповітряної оборони. Вважають, що наказ про збиття літака з Пригожиним міг віддати президент Росії Володимир Путін. На думку західних ЗМІ, глава Кремля відклав помсту на два місяці через свою прокрастинацію.

Нагадуємо, після падіння літака Пригожина стало відомо, що незадовго до польоту він перебував на позаплановому ремонті — про це повідомила своїм рідним одна із загиблих. Тим часом свідки авіакатастрофи запевняють, що чули два вибухи, після яких уламки судна розкидало на всі боки.