Новий марш на Москву: в РДК закликали найманців ПВК "Вагнер" перейти на бік України (відео)

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін звернувся до найманців. Він сказав, що в разі добровільного переходу на бік України, ЗСУ гарантують безпеку та гідні умови.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" закликали найманців ПВК "Вагнер" перейти на бік України, щоб потім повторити марш на Москву. Відповідне відео було опубліковано на офіційному каналі РДК у Telegram.

У ролику командир добровольчого корпусу Денис Нікітін звернувся до найманців, для яких слова "вірність" і "честь" ще мають якесь значення.

"Судячи з усього, вчора було цинічно страчено ваших командирів і батька-засновника. Те, що їх убили за розпорядженням представників вищого ешелону влади РФ, очевидно кожному", — сказав Нікітін.

Він також зазначив, що в усіх найманців залишився важкий, але логічний вибір: або перейти на бік України, або бути "загнаним у стійло" Міністерства оборони Росії.

"Якщо ви не скоювали воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку т. зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися за 200 км від МКАДу, а дійти до кінця!" — заявив Нікітін.

Він сказав, що в разі добровільного переходу на бік Києва Збройні сили України та Міністерство оборони гарантують безпеку та гідні умови.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що без контролю залишилися 20 000 "вагнерівців". Він переконаний, що позбавлені ватажка найманці ПВК "Вагнер" є загрозою не тільки для України. Також він натякнув на те, хто міг ліквідувати Євгена Пригожина.

Також російські ЗМІ поспілкувалися з найманцями ПВК "Вагнер". Вони розповіли, чи буде заколот після смерті Пригожина. "Вагнерівець", який нещодавно повернувся з війни на території України, розповів, що командири ПВК планують записати звернення до бійців.

"Тому що в нас хтось панікував, хтось молився. Ми всі зараз трохи не в собі. І багато злих дуже: хочуть помститися. Що тільки не збираються робити! Із автоматом на Кремль іти. Усі розуміють, що це була помста, що не прощає президент такі речі", — зазначив він.