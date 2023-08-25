"Найімовірніше, був убитий": у Пентагоні висловилися про падіння літака Пригожина

В американському оборонному відомстві заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила удар по літаку Євгена Пригожина ракетою класу "земля-повітря".

Згідно з попередньою оцінкою Пентагону, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області Російської Федерації. Про це пише CNN 24 серпня.

Представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер зазначив, що не буде розголошувати подробиці збору інформації про подію.

"Наша попередня оцінка, що ґрунтується на безлічі факторів, полягає в тому, що його, найімовірніше, було вбито", — сказав спікер.

Патрік Райдер також підкреслив, що в оборонного відомства "наразі немає жодної інформації", яка б підтвердила, що літак Євгена Пригожина був збитий ракетою класу "земля-повітря".

Раніше журналісти також повідомляли з посиланням на осіб, знайомих із розвідданими, що літак був збитий навмисно з метою ліквідувати Євгена Пригожина. За даними джерел, можливе усунення засновника ПВК "Вагнер" активно обговорювалося протягом кількох тижнів після заколоту у РФ.

Повідомлялося, що американські розвідники все ще перебувають на ранніх стадіях оцінки того, що могло стати причиною аварії літака у Тверській області РФ.

Нагадаємо, що за даними Reuters, американські офіційні особи розглядають кілька версій катастрофи літака Євгена Пригожина. Одна з версій передбачає, що літак був збитий ракетою класу "земля-повітря", випущеною з території Росії.

Видання Financial Times повідомило з посиланням на неназваного західного чиновника, що літак із Євгеном Пригожиним на борту збили російські сили ППО, оскільки президент РФ Володимир Путін захотів йому помститися.

В Інституті вивчення війни вважають, що вбивство Євгена Пригожина, судячи з усього, стало фінальною крапкою у знищенні ПВК "Вагнер" як незалежної організації. На думку аналітиків, Володимир Путін міг вирішити, що вже достатньо відокремив Пригожина від ПВК "Вагнер" і тепер може ліквідувати його,