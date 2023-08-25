42 українські дрони атакували Крим, у містах прогриміли вибухи, — Міноборони РФ (відео)

У відомстві країни-агресора заявили, що 9 дронів було уражено вогнем, а 33 безпілотники "приземлили" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч на 25 серпня сили ППО окупантів над Кримом знищили 42 українських дрони. Про це відомство написало в офіційному Telegram.

"Засобами ППО виявлено 42 безпілотних літальних апарати. Унаслідок вогневого впливу над територією Республіки Крим дев'ять БПЛА знищено, 33 придушено засобами РЕБ і вони зазнали аварії, не досягнувши мети", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше про знищення дронів писав окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, один дрон був збитий у районі мису Херсонес над морем.

"Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень цивільної інфраструктури", — зазначив він.

Також місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про те, що жителі окупованого Криму чули звуки польоту дронів у небі. Так, БПЛА були зафіксовані як над Севастополем, так і над Сімферополем. Також їх чули в Бахчисарайському районі.

"Бахчисарайський район, село Берегове. Пролетіло щонайменше 17 БПЛА з 02:00 до 03:10, повідомляють наші підписники", — ідеться в повідомленні.

Також на каналі повідомили про вибухи в районі Сімферополя, біля села Краснівка. Поруч розташована одна з військових частин ЗС РФ. Пізніше зазначили, що уламки ракети або дрона пошкодили житловий будинок.

Нагадаємо, що 24 серпня колишній офіцер Служби безпеки України, а нині радник комітету українського парламенту з національної безпеки, оборони та розвідки Іван Ступак розповів, що потрібно для успішних операцій спецпризначенців ЗСУ в Криму. Багато систем оборони ЗС РФ зосереджені на мисі Тарханкут, який являє собою природну оборонну позицію для Севастопольської бухти і штаб-квартири російського Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що 23 серпня в ГУР повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Розвідка зазначає, що вибух стався на позиції, де ракетний комплекс був завантажений ракетами. Це призвело до того, що крім самої установки, також було знищено ракети та особовий склад.