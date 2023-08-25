Причетний родич "Слуги народу": Міноборони купляло літні куртки під виглядом зимових, — ЗМІ(відео)

На момент укладання договору з міністерством 26-річний племінник нардепа був власником компанії і вийшов із співзасновників вже під час відкриття кримінального провадження. В дорозі між Туреччиною та Україною вартість партії курток несподівано зросла майже на $300 тисяч.

Закупівлі Міноборони постійно потрапляють у скандали та стають приводом для журналістських розслідувань. Нещодавно виник скандал через закупівлю зимових курток для ЗСУ у Туреччині, які виявилися літніми. Хто за цим стоїть, йдеться у новому розслідуванні "Української правди".

Міністерство оборони під час воєнного стану зі зрозумілих причин стало закритою структурою, але журналісти сумніваються, чи мають бути засекреченими закупівля їжі або одягу для військових, оскільки це завжди впирається у можливість зловживань — закупівля за завищеними цінами і друге — ніхто не знає, хто стоїть за компаніями, які на цьому заробляють.

"До нас везуть з Туреччини купу автомобілів, забитих цими куртками. Вони виїздять з Туреччини з ціною у 28 доларів, а приїзжають по 86. Я просто бачив ці інвойси, як вони дорогою змінювалися. В першому інфвойсі написано "куртка камуфляжна", а в останньому, який вже по 86 — зимова", — розповідає журналіст Юрій Ніколов.

Закупівлі Міноборони - ціна зимової форми - Ярослав Железняк Фото: Telegram/Ярослав Железняк

З зимових стали літніми і дорожчими на 279 тисяч доларів

Журналісти з'ясували, що Міноборони закупило 4900 "камуфляжних жакетів" вартістю по 29 доларів кожен, що у загальній сумі становить 142 тисячі 100 доларів. Але в дорозі між Туреччиною та Україною вартість цієї партії курток зросла майже на 300 тисяч доларів, і якимось чином літні куртки стали зимовими за документами. Вони вже з 29 доларів за штуку стали коштувати по 86 доларів — 421 400 доларів. Різниця між вартістю курток у першому та другому документах склала 279 300 тисяч доларів, а з "камуфляжних жакетів" вони перетворилися на "жакети" — прості камуфляжі стали зимовими і дорогими.

Ситуація довкола курток набула такого резонансу, що 23 серпня відбулося засідання Антикорупційного комітету Верховної Рад, головним питанням якого стали факти можливої корупції у Міноборони при закупівлі курток.

Постачальником курток для ЗСУ стала турецька компанія "Вектор Авіа". Саме цій компанії Міноборони України сплатило 30 мільйонів доларів і здійснило 100% попередню оплату.

"Куртки" захищати на комітет прийшов заступник міністра оборони України Денис Шарапов. Він навіть показав поставлені куртки і зауважив, що нарікань на замовника немає. Але члени комітету встановили, що їм показують не ті куртки, які надійшли з Туреччини і дорогою змінили свою вартість.

Також виявилося, що українські правоохоронці зацікавилися куртками для ЗСУ ще у жовтні 2022 року, коли до України прямувала інша партія замовлення. Українські митники виявили, що з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови до України заїхав за у кілька разів вищою. За цим фактом правоохороці відкрили кримінальне провадження, а власник компанії отримав підозру за вчинення злочину.

Причетний племінник депутата від "Слуги народу"

Під час засідання Антикорупційного комітету з приводу курток кілька разів лунало прізвище громадянина України Романа Плетньова, якого на засіданні звинуватили у змові з Міноборони України щодо корупційної схеми на закупівлях.

"Можливо пан Плетньов привіз до Туреччини українські традиції, за якими веде документообіг у Туреччині", — прозвучала саркастична репліка на засіданні комітету.

Встановлено, що Роман Плетньов є єдиним власником турецької компанії "Вектор Авіа", але до лютого 2022 року у компанії був ще один власник — родич народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая — 26-річний Касай Олександр Павлович. Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На момент укладання договору з Міноборони Олександр Касай ще був власником компанії і вийшов із співзасновників вже під час відкриття кримінального провадження.

Журналісти звернулися до депутата Геннадія Касая з приводу того, яким чином його племінник — гандболіст із Запоріжжя став співвласником компанії, яка отримала від Міноборони 30 млн доларів. Сам депутат заявив, що не знав, що його родич причетний до турецької компанії.

Племінник "Слуги народу" Олександр Касай на журналістські запити не відповідає.

23 серпня під час засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради народний депутат Железняк розповів про фірму, в якої Міноборони купувало форму для ЗСУ. Як з'ясувалось, вона була створена незадовго до укладання контракту, її власником був громадянин України Роман Плетньов.

Журналісти опублікували документи, на яких видно різницю у ціні поставлених. Також вони довели, зваживши одяг, що він не міг бути зимовим, бо був надто легкий.

Міноборони України водночас запевнило, що не має стосунку до курток, які дорогою до України так суттєво подорожчали.