Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою, – Данілов

За словами секретаря РНБО, розробляють ракету з 2020 року в межах оборонно-промислової програми. Частина її була не публічною.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав, що знищення пускової установки від ЗРК С-400 "Триумф" — це результат удару новітньої української ракети. Про це він заявив в ефірі "Українського Радіо".

23 серпня на території окупованого Криму за наведенням безпілотника знищили російську пускову від С-400. Коментуючи припущення, чим було атаковано ціль, Данілов заявив, що це була українська ракета нового типу.

"Ракета була нова. Ракета була абсолютно сучасна. Так, це новий виріб, який себе показав абсолютно бездоганно", — прокоментував подію секретар РНБО.

Деталей щодо розробки Олексій Данілов розкривати не став, також він не уточнив, чи це нова розробка, чи модернізація наявного виробу. Він тільки сказав, що ракету почали створювати в межах оборонно-промислового комплексу в межах програми, яку створили у 2020 році. При цьому не всі розробки тих часів були відомими суспільству, тому про неї нічого не відомо.

Додамо, раніше журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела заявляв, що "Триумф" та радар "Подлет" знищила ракета "Нептун". Ракету запрограмували на маршрут і характеристики польоту, які дозволили омину російські засоби ППО. Застосовувалась одна ракета "Нептун".

На наступний день, 24 серпня начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть атакувати всі частини окупованого Криму. Тому він закликав українців в окупації допомагати з координатами ворожих сил.

Нагадаємо, 23 серпня в ГУР повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф".