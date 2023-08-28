Україна може використовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року, — Резніков

Міністр оборони нагадав, що на підготовку інфраструктури для використання літаків необхідно щонайменше півроку. Олексій Резніков упевнений, що винищувачі F-16 "серйозно змінять правила гри".

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що наша країна може почати використовувати літаки F-16 вже навесні 2024 року. Такі терміни враховують час на підготовку льотчиків та інфраструктури. Про це міністр заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Олексій Резніков підкреслив, що винищувачі можуть "серйозно змінити правила гри" у протистоянні з окупантами.

"Я б сказав, що це може бути навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", — зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що для літаків має бути також підготовлено інфраструктуру, що має зайняти щонайменше півроку або трохи більше.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше кілька країн заявили про готовність передати Україні літаки F-16. Перші винищувачі можуть бути в нашій країні ще до нового року. Фокус розбирався, яким чином F-16 можуть змінити хід війни і які труднощі можуть виникнути з їх передачею.

20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди планують передати Україні 42 винищувачі F-16. Також стало відомо про намір Данії передати ЗСУ 19 літаків. Перші шість винищувачів F-16 Данія планує передати до кінця року, а ще 19 літаків — протягом кількох років.