Смерть Пригожина: популярність голови ПВК "Вагнер" залишається проблемою для Путіна, — WP

За словами журналістів, меморіали Пригожину та іншим командирам "вагнерівців", що з'явилися в різних містах, свідчать, що голову ПВК ще люблять. Ба більше, його прихильники — це представники провоєнних кіл із радикальними настроями.

Багато росіян оплакують загибель головиПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Це свідчить про те, що його підтримка в РФ залишається високою практично по всій країні, що є проблемою для президента РФ Володимира Путіна. Про це пише американське видання Washington Post.

За словами журналістів, меморіали Пригожину та іншим командирам "вагнерівців", які з'явилися в різних містах, хоч і не є національним виливом шоку і горя, проте показують, що голову ПВК ще люблять. Ба більше, його прихильники — це представники провоєнних кіл із радикальними настроями.

Як розповів журналістам аналітики Дмитро Колєзєв, який залишив Росію після повномасштабного вторгнення в Україну, заявив, що Кремль тепер має впоратися з гнівом прихильників Пригожина, не дати їм піти на радикальні дії.

"Пригожин, незважаючи на заяви про лояльність Путіну, поставив під загрозу його режим і показав свою слабкість, за що і поніс невідворотне покарання. Я думаю, що еліти дуже добре зрозуміли цей сигнал", — сказав він.

Аналітик зазначив, що серед прихильників Пригожина є люди з бойовим досвідом, зокрема молодші командири ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що 28 серпня пропагандисти "напророкували інфаркт" заарештованому генералу Суровікіну. Колишній український нардеп Ігор Марков висловив побоювання, що після смерті Євгена Пригожина, у якій він звинуватив Захід і Україну, відправлений у відставку генерал армії може померти.

Також американські аналітики заявили, що ліквідація Пригожина була вигіднішою Міноборони РФ, ніж Путіну. Експерти не виключають, що в Росії просувають цю ідею для того, щоб захистити голову Кремля від убивства власника ПВК "Вагнер" і передбачуваного розформування військової компанії.

Крім того, колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що переконаний, що Путін винен у смерті Пригожина. За словами британського політика, глава Кремля міг просто дати іншим сигнал про те, що він тут нібито головний. Це черговий доказ того, що з ним не можна домовлятися.