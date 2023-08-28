"Створені долати ППО": у ЗСУ пояснили, чому Х-101 вважаються складними цілями (відео)

У Повітряних силах розповіли, що ці ракети можуть "намотувати круги", доки не завдадуть удару. Та навіть попри здатність Х-101 маневрувати захисникам вдається їх знищувати.

Ракети типу Х-101/Х-555 складно збивати через їхню здатність тривалий час літати, змінюючи курс та маневруючи. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вони (ЗС РФ, — ред.) запускають ракети, які розвертаються на 180 градусів і летять в інший бік. Це ми вже давно знаємо, то не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони", — підкреслив він.

Військовий зазначив, що росіяни заявляли про дальність польоту Х-101 у 5,5 тисяч кілометрів. Ігнат припустив, що такий показник реальний лише за сприятливих умов. В залежності від висоти польоту та маневрів ракети дальність може скорочуватись.

"Але достатньо багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони й можуть літати, "намотувати круги". Високотехнологічна зброя, це зрозуміло. Вони для того і створені, ті ракети, щоб долати систему протиповітряної оборони", — пояснив речник Повітряних сил.

З його слів, ракети Х-101 вважаються складною ціллю для засобів ППО, але українським захисникам вдається їх знищувати.

Коментар Юрія Ігната (про особливості ракет Х-101 — з 2:15)

Нагадаємо, у виготовлених цьогоріч російських ракетах Х-101 знайшли приблизно 30 іноземних мікросхем. Очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що санкції проти РФ необхідно посилювати.

Нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що цієї осені малоймовірні запуски по 70-100 ракет одночасно. Однак ЗС РФ вже готуються до атак по енергетичних об’єктах.