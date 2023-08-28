Атака на авіабазу "Сольці": удар міг завдати український безпілотник "Морок", — Economist

За словами журналістів, можливості РФ у галузі ППО та РЕБ змушують українську розвідку ретельно планувати кожну атаку БПЛА. Уже вдалося розробити алгоритми, які працюють.

Атаку на аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня РФ міг здійснити український дрон-прототип "Морок". Про це пише видання The Economist .

За словами журналістів, вони поспілкувалися з представником української розвідки з позивним "Детектив". Той розповів, що дронами часто атакують склади палива, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки ЗС РФ.

"Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості вразити її, і просять нас допомогти", — розповів він.

"Детектив" зазначив, що більша частина його недавньої роботи була зосереджена на аеродромах поблизу кордонів України. Він натякнув, що за допомогою дрона "Морок" міг бути атакований і аеродром "Сольці" в Новгородській області. Зазначимо, що під час цієї атаки під удар потрапив стратегічний бомбардувальник ЗС РФ Ту-22М3.

Видання зазначило, що великі можливості Росії в галузі протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби змушують українську розвідку ретельно планувати кожну атаку БПЛА. Уже вдалося розробити алгоритми, які, судячи з усього, добре працюють.

Щодо "Морока", то, за словами журналістів, той БПЛА може нести багато вибухівки на кілька сотень кілометрів. Його називають однією з найбільш багатообіцяючих розробок України. Наразі розробники шукають можливість запустити масове виробництво.

Нагадаємо, що в соцмережах 19 серпня повідомили, що БПЛА атакував аеродром у Новгородській області. У Міноборони РФ не приховували, що атака відбулася. Удар зафіксували по аеродрому "Сольці", але відомство заявило про один пошкоджений літак. Унаслідок пожежі пошкоджено щонайменше два бомбардувальники.

Потім 22 серпня наслідки удару БПЛА по авіабазі "Сольці" показали на супутникових знімках. Стратегічний бомбардувальник РФ міг бути повністю знищений. На місці удару, де перебував Ту-22М3, видно наслідки пожежі.