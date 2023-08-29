Україна вийде на масове виробництво дронів: Резніков назвав терміни

За словами міністра оборони, сьогодні в Україні допущено до експлуатації близько 30 екземплярів безпілотників від різних виробників.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час пресконференції, що Україна вийде на масове виробництво безпілотників до кінця 2023 року. Про це пише видання УНН 28 серпня.

Очільник оборонного відомства наголосив, що торік було спрощено можливість введення в експлуатацію та допуску для постачання зброї. Крім того, було ухвалено постанови щодо спрощення ввезення деталей для дронів і допуску отримання доходу виробниками безпілотників до 25%.

"Я думаю на осінь ми отримаємо результат щодо цього бустера — масового виробництва дронів українськими виробниками", — сказав Олексій Резніков.

Очільник Міноборони також зазначив, що на сьогодні в Україні допущено до експлуатації приблизно 30 екземплярів безпілотників від різних компаній. Зокрема, йдеться про 10 видів невеликих ударних дронів.

"Я вірю, що ця кількість буде зростати критично до кінця року. У хорошому сенсі критично буде збільшуватися", — заявив міністр.

Нагадаємо, 28 серпня в Міністерстві оборони України повідомили, що український октокоптер "Великий Бандерик" уже чотири місяці успішно застосовується військовими на фронті. Його розробники з лабараторії "Дронарня" отримали дозвіл за один місяць завдяки прискореній процедурі.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук 28 серпня показав, як українські військові за допомогою БПЛА знищили російський радіотехнічний комплекс РБ-636АМ2 "Свет-КУ" в Луганській області.

Раніше, 27 серпня, керівник української компанії-виробника Airlogix розповів, як у зоні бойових дій безпілотний літальний апарат "Гор" здійснив 70 бойових вильотів, допомагаючи українській армії знищувати війська окупантів.