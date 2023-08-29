РФ топить пороми на Кримському мосту: зʼявились супутникові фото загороджень

Після вдалих атак на Кримський міст, окупанти почали створювати систему загороджень біля споруди. Однак в ГУР вже заявили, що це не завадить роботі ЗСУ.

Після українських атак на незаконно побудований Кримський міст окупанти почали створювати біля нього систему загороджень. Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик H I Sutton в Х (раніше Twitter).

В західній частині Кримського мосту окупанти створюють загородження з затоплених поромів. Зазначається, що вони встановлюються після українських атак морськими дронами.

"Росія розмістила кораблі блокади на західних підходах до Керченського мосту після атаки українських катерів. Повідомляє, що це є потоплені пороми", — написав аналітик.

Супутникові знімки нових загороджень на Кримському мосту Фото: Twitter H I Sutton

Раніше в Головному управлінні розвідки заявляли, що потоплення поромів свідчать, що дії РФ є "гарячковими". Окупанти мають "інтелектуальну кризу".

27 серпня начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов заявляв, що бонові загородження не зупинять роботі ЗСУ.

"Чим більше буде символічних ударів по них (росіянах в Криму – ред.), тим швидше вони покинуть територію тимчасово окупованої автономної республіки Крим", — зауважив Буданов.

Додамо, остання успішна атака на Кримський міст відбулася 17 липня. Тоді морські безпілотники СБУ змогли атакувати опори мосту. Керівник СБУ Василь Малюк каже, що безпілотник називається Sea Baby або "Морський малюк". Один такий виріб ніс на собі 850 кг вибухівки. Ба більше, СБУ показали відео з камер спостереження з мосту.

Нагадаємо, 24 серпня Буданов заявив, що нещодавні вибухи біля Кримського мосту мали іншу ціль.