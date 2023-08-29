У ЗСУ з'явився плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, — DeepState (карта)

У моніторинговій групі повідомили, що в Дачах, між Антонівкою та Олешками, розташований гарнізон Сил оборони України.

Українські військові змогли закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

Повідомляється, що відео, на якому солдати ЗСУ піднімають прапор України в Дачах між Антонівкою та Олешками, свідчить про те, що Сили оборони змогли закріпитися в цьому населеному пункті.

"Відео дійсно знято в цьому селі, що свідчить про те, що є гарнізон і закріпитися вдалося. Нагадаємо, що кацапські "аналітики" поховали плацдарм ще в липні", — зазначають у DeepState.

Нагадаємо, що 29 серпня стало відомо, що бійці Сил оборони підняли прапор на лівому березі Херсонщини. Стяг встановили неподалік від Антонівського мосту. Окупанти відтепер спостерігатимуть український прапор на лівому березі Дніпра з висоти пташиного польоту.

Двоє бійців Андрій та Іван обстежували територію одного із затоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС і занедбаних спадкових пунктів Херсонщини та виявили флагшток. В одного з бійців у кишені знайшовся український прапор, тож вони вирішили його причепити.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили систему РЕБ "Житель" разом з екіпажем. Автоматизована станція створювала перешкоди для українських безпілотників у радіусі 50 кілометрів, але була вражена снарядом GMLRS.