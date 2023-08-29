Чотири цілі за ніч: бійці ЗСУ показали "улов" роти "Ахіллес" під Куп'янськом (відео)

Протягом однієї ночі підрозділи ЗС РФ на східному відтинку фронту втратили військової техніки на 6 млн дол. Її знищили за допомогою ударних дронів, придбаних на донати українців.

Під Куп'янськом рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92 ОДШБр ім. Івана Сірка знищила протягом однієї ночі чотири одиниці військової техніки ЗС РФ. Процес "полювання" зафіксували на відео, яке опублікували у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

На перших кадрах запису зазначено, що бійці "Ахіллесу" використовують РУБпАК, отримані в рамках проєкту "Армія дронів". Для атак на російську техніку показали ефективність ударні дрони: вони непомітно підлетіли до позицій ворога і скинули одну або кілька гранат.

Вказується, що вдалось за одну ніч знищити чотири цілі. На відео видно, як яскраво спалахують САУ 2С-19 "Мста-С", які могли завдати шкоду українським позиціям з відстані до 29 км. Крім того, кілька гранат не пошкодували для танка Т-80: раз за разом вибухали гранати й поступово бронемашина, схоже, втратила працездатність.

Ще одна виняткова ціль — це вежа з системою РЕБ-зв'язку, вказано на відео. Система "не помітила" дрон, який зумів підлетіти й скинути гранату.

Сумарно бійцям ЗСУ вдалось знищити військової техніки ЗС РФ на 6 млн дол., вказано на останньому кадрі запису.

Бої під Куп'янськом: деталі

Зазначимо, згідно з повідомленнями українського командування, ЗС РФ зосередила під Куп'янськом близько 100 тис. осіб живої сили та відповідну кількість військової техніки. Саме на цій ділянці, схоже, російська армія намагається "прорватись", щоб змусити Генштаб ЗСУ стишити контрнаступальні дії, які ведуться на південному відтинку фронту.

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ вказано, що під Куп'янськом ворог завдав авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по чотирьох населених пунктах: Іванівка, Кислівка, Колодязне, Берестове.

Бої під Куп'янськом - Генштаб про ситуацію 29 серпня 2023 року Фото: Google maps

Волонтери зі спільноти DeepState 29 серпня відзначили, що складна ситуація зберігається на Сватівському напрямі. Зокрема, біля села Новоєгорівка (за 44 км від Куп'янська) підрозділи ЗС РФ "намагаються покращити своє становище". У аналітичній записці події під Куп'янськом не згадуються.

Сватівський напрям - деталі ситуації від DeepState від 29 серпня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, у волонтерській спільноті DeepState підтвердили появу плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра. Зокрема, про це свідчить відео з встановленням українського прапора у місцевості між Олешками та Антонівкою.

Тим часом 52 окрема механізована бригада показала ЗРК "Стріла-10", який використовують для захисту позиції ЗСУ на лінії фронту. Особливість комплексу у тому, що знищуються цілі, які перебувають у зоні прямої видимості екіпажу.