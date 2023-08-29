"200 тисяч дронів буде": Україна наростить розробку і закупівлю БПЛА, — Держспецзв'язок (відео)

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, на розробку українських дронів було виділено 25 мільярдів гривень. Витрачено вже 25 млрд — їх витрачено за контрактами на виробництво 22 тисяч ударних безпілотників.

Україна планує протягом року виробити і закупити приблизно 200 тисяч одиниць бойових безпілотних літальних апаратів. Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.

"Приблизно 180-200 тисяч дронів за рік точно буде", — зазначив він.

Згідно із заявою Щиголя, із 40 мільярдів гривень, які були виділені урядом у липні на розробку безпілотних літальних апаратів, уже використано 25 мільярдів гривень. Ці кошти були спрямовані на виконання контрактів на виробництво 22 тисяч бойових безпілотних апаратів, з яких приблизно 15 тисяч уже передано Збройним Силам України.

Щиголь розповів також і про втрати в озброєнні. За його словами, крім великої витрати ударних дронів, ЗСУ в середньому за добу втрачають 40-45 розвідувальних безпілотників.

"Це і найпростіші Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити в такій кількості одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", — цитує Інтерфакс-Україна главу Держспецзв'язку.

Що відомо про виробництво українських дронів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час пресконференції, що Україна вийде на масове виробництво безпілотників до кінця 2023 року.

28 серпня в Міністерстві оборони України повідомили, що український октокоптер "Великий Бандерик" уже чотири місяці успішно застосовується військовими на фронті. Його розробники з лабараторії "Дронарня" отримали дозвіл за один місяць завдяки прискореній процедурі.

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров, який займається питаннями дронів, стверджує, що українські інженери активно працюють над створенням аналога найнебезпечнішого російського дрона-камікадзе "Ланцет".

На початку червня в Україні команда First Contact випробувала новий військовий безпілотник літакового типу під назвою "Відсіч". Цей БПЛА призначений для атаки російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстань до 40 км під управлінням оператора. Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи.