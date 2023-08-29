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"200 тисяч дронів буде": Україна наростить розробку і закупівлю БПЛА, — Держспецзв'язок (відео)

Анастасія Ковальова
Фото: NPR | В Україні збільшиться виробництво і закупівля дронів

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, на розробку українських дронів було виділено 25 мільярдів гривень. Витрачено вже 25 млрд — їх витрачено за контрактами на виробництво 22 тисяч ударних безпілотників.

Україна планує протягом року виробити і закупити приблизно 200 тисяч одиниць бойових безпілотних літальних апаратів. Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.

"Приблизно 180-200 тисяч дронів за рік точно буде", — зазначив він.

Згідно із заявою Щиголя, із 40 мільярдів гривень, які були виділені урядом у липні на розробку безпілотних літальних апаратів, уже використано 25 мільярдів гривень. Ці кошти були спрямовані на виконання контрактів на виробництво 22 тисяч бойових безпілотних апаратів, з яких приблизно 15 тисяч уже передано Збройним Силам України.

Щиголь розповів також і про втрати в озброєнні. За його словами, крім великої витрати ударних дронів, ЗСУ в середньому за добу втрачають 40-45 розвідувальних безпілотників.

"Це і найпростіші Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити в такій кількості одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", — цитує Інтерфакс-Україна главу Держспецзв'язку.

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Що відомо про виробництво українських дронів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час пресконференції, що Україна вийде на масове виробництво безпілотників до кінця 2023 року.

28 серпня в Міністерстві оборони України повідомили, що український октокоптер "Великий Бандерик" уже чотири місяці успішно застосовується військовими на фронті. Його розробники з лабараторії "Дронарня" отримали дозвіл за один місяць завдяки прискореній процедурі.

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров, який займається питаннями дронів, стверджує, що українські інженери активно працюють над створенням аналога найнебезпечнішого російського дрона-камікадзе "Ланцет".

На початку червня в Україні команда First Contact випробувала новий військовий безпілотник літакового типу під назвою "Відсіч". Цей БПЛА призначений для атаки російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстань до 40 км під управлінням оператора. Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи.