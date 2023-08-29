"Злітали якнайближче": Ігнат розповів про авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинув "Джус"

Українські пілоти мають особливий тактичний прийом, щоб заплутати ворога. Для цього відпрацьовують навичку злету групи літаків на дуже близькій відстані — тоді важко визначити, скільки ж їх піднялось у повітря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що пілоти, які загинули на Житомирщині, стартували дуже близько один до одного. За його словами, це звична практика під час війни. Про це він розповів у інтерв'ю "Суспільному".

Під час старту 25 серпня 2023 року пілоти виконували бойове завдання, підтвердив Ігнат. Офіційні результати розслідування оприлюднить ДБР, але офіцер все ж дозволив собі описати, що сталось під час трагічного польоту.

Пілоти загинули, перебуваючи на борту навчальних літаків, ідеться у повідомлення офіційних джерел. Між тим L-39 зараз може використовуватись не лише для навчальних вильотів, а й для завдання ударів по противнику. "В нас зараз майже по всій території країни майже всі вильоти бойові, тому що йде війна", — заявив він.

Зіткнення відбулось у перші ж хвилини польоту. При чому повітряні судна перебували зовсім близько один від одного. І це робилось навмисно, ідеться у поясненні Ігната. Так злітають у бойових умовах, щоб ворог на радарах побачив один літак, а не два. Щоб оволодіти цією навичкою, її навмисно відпрацьовують під час навчання. Зокрема, подібний спосіб дій — це спеціальний "тактичний прийом": щоб його реалізувати, потрібна "групова злітаність".

Однак саме під час напрацювання "групової злітаності", літаки і розбились. Чому так сталось? Дати відповідь ніхто поки що не може, підтвердив Ігнат: "Досвідчені льотчики кажуть, що сказати важко". Також перелічив, що вивчатимуть, щоб з'ясувати причини катастрофи: бортові самописці, записи радіообміну тощо.

Авіакатастрофа на Житомирщині: деталі події

Про загибель трьох українських пілотів у Житомирській області стало відомо 26 серпня. Саме тоді представники командування офіційно підтвердили, що розбилось два літаки L-39, які виконували навчальний політ. Також у мережі опублікувало відео, на якому видно залишки потрощених суден.

Пізніше оприлюднили імена загиблих — Андрій Пільщиков з позивним Juice, В’ячеслав Мінка ("Мінка"), Сергій Проказін ("Проказін"). Усі пілоти протистояли армії РФ на лінії фронту на сході та півдні — їх представили до державних нагород.

29 серпня відбулось прощання: труну Андрія Пільщікова розмістили біля собору УГКЦ у Києві і українці могли подякувати йому за службу на захисті України.

Тим часом у ДБР пояснили, що мають три версії щодо причин трагедії на Житомирщині, при чому слідство може зайняти більш як пів року.

Нагадуємо, пілот Juice відомий тим, що активно переконував західних партнерів передати Україні винищувачі F-16. 5 серпня повідомили, що до США відрядили вісьмох пілотів, які почнуть навчання.

Тим часом Нідерланди розповіли, скільки винищувачів передадуть ЗСУ: Україна отримає усі літака F-16, які є в країні.