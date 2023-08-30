"Штампують літаки, кораблі та ядерну зброю": які виклики кидає Китай для США

Масштаби виробництва бойових кораблів у Китаї сягли таких обʼємів, що США їх мали лише в часи Другої світової війни. КНР дуже сконцентровано будує власну армію, відзначає адмірал Джон Аквіліно, командувач Індо-тихоокеанського командування.

Командувач Індо-тихоокеанським командуванням ВМС США адмірал Джон Аквіліно пояснив, які виклики стоять перед Штатами з китайського боку. Про це повідомляє The War Zone.

За словами Аквіліно, Китай дотримується своїх пʼятирічних планів. Нарощування ядерного потенціалу відбувається безперервно роками — це найбільше збільшення такого озброєння, за яким спостерігають Штати. Останні 20 років Китай дуже чітко зосереджений на тому, щоб створити сили, які здатні швидко уражати цілі.

"Найбільше нарощування військових сил з часів Другої світової війни, як звичайних, так і стратегічних ядерних сил. Винищувачі J-20 виробляються на повну потужність, кораблі виходять з промислової бази в кількості, яка лише повторює те, що ми робили за часів Лемана і 600 кораблів ВМС в певному часовому проміжку. Знову ж таки, нарощування ядерного потенціалу… є найбільшим і безперервним з усіх, що ми бачили. Отже, це ті частини, які викликають занепокоєння. І це те, до чого ми наближаємось", — пояснив Аквіліно.

Проте Штати не просто спостерігають за цим, а також діють разом із союзниками. На Філіппінах побудують нові військові обʼєкти, створено об'єднання AUKUS, щоб розширяти бойовий потенціал та технологічність армій. Окрім цього створюється єдина мережа, яка буде контролювати бойові дії. Також флот має багатодоменний навчальний та експериментальний потенціал. Тривають роботи над створенням нових варгеймів для оцінки загроз, які існують.

Нагадаємо, 29 серпня у ВМС США заявили, що вони хочуть отримати більше лазерного озброєння чи ЕМІ.

Також у США оголосили про проєкт Replicator, який має створити 2 тисячі дорнів для протистояння Китаю.