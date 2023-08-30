Передача F-16: є проблеми, які можуть перешкодити Україні отримати винищувачі, — NYT

За словами журналістів, США можуть скасувати індивідуальні угоди з Данією, Норвегією та Нідерландами щодо постачання Україні F-16. Таке рішення може ухвалити новий президент, якщо вони не будуть виконані.

Україна планує отримати винищувачі F-16 у 2024-му році. Однак є проблеми, які можуть завадити їй це зробити. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, більшу занепокоєність викликають Сполучені Штати, де республіканська підтримка напряму допомоги Україні неоднозначна.

"Американська політична невизначеність дуже хвилює українців і всю Європу", — сказав сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту.

За його словами, Штати мають зафіксувати зобов'язання перед Україною якомога чіткіше і недвозначно.

Крім того, як повідомляється, ще одна проблема полягає в тому, що США можуть скасувати індивідуальні угоди з Данією, Норвегією та Нідерландами щодо постачання Україні F-16. Таке рішення може ухвалити новий президент, якщо вони не будуть виконані.

Також, як пише видання, в України не вистачає підготовлених англомовних пілотів і фахівців, які обслуговуватимуть винищувачі.

За словами неназваного колишнього високопоставленого офіцера ВПС США, для обслуговування, заправки і підтримки кожного F-16 потрібно від 8 до 14 осіб допоміжного персоналу. Щоб підготувати їх, знадобиться стільки ж часу, скільки й пілотів.

Американські чиновники заявили, що наразі лише 8 українських льотчиків достатньо вільно володіють англійською мовою, щоб почати навчання на F-16 у Данії. Ще близько 20 починають навчання англійської мови у Великій Британії.

Зазначимо, що вибори президента США заплановані на листопад 2024-го року. Однак, як зазначали аналітики, F-16 почнуть надходити в Україну вже на початку 2024 року. Так, перша ескадрилья з 12-16 винищувачів може бути запущена протягом 6 місяців.

Також американські ЗМІ писали, що F-16 є ідеальною платформою для українських ВПС, однак вони ніколи не протистояли російським засобам ППО. Тому існує баланс між необхідністю швидкого введення F-16 в український стрій і ретельною підготовкою.

Крім того, журналісти писали, чому українських льотчиків F-16 навчатимуть нацгвардійці в Аризоні. 162-ге повітряне крило Нацгвардії має великий досвід у навчанні іноземних льотчиків. Зокрема там проходили навчання нідерландські офіцери на F-16, проте ще в 1980-х роках.