"Є наказ дотиснути Кліщіївку", — боєць ЗСУ розповів про бої на Бахмутському напрямку

Окупанти намагаються вибити Сили оборони із зайнятих позицій. Для цього наростили мінометні та артилерійські обстріли.

На Донеччині на Бахмутському напрямку Сили оборони просуваються в районі Кліщіївки і мають успіхи поблизу Курдюмівки та Андріївки. Про це й своєму телеграм-каналі 30 серпня повідомив боєць однієї з бригад ЗСУ, який перебуває на цій ділянці фронту, "Бахмутський демон".

"Дуже складна ніч, такий самий день. Окупанти наростили роботу мінометів та артилерії, купа мін. Є наказ дотиснути Кліщіївку і відкинути росіян. Для цього на фронт підійшли сюрпризи", — повідомив він.

Український захисник зауважив, що просування іде важко, оскільки ЗС РФ намагаються вибити українських захисників із зайнятих раніше позицій під Андріївкою та Курдюмівкою, де вони мали успіхи, за рахунок дронів та артилерії.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували одна за одною три групи російських окупантів в районі Бахмута. Групи ворога натрапили на засідку, а штурмовики відкрили з окопів вогонь на ураження.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не дають окупантам використовувати бронетехніку під Бахмутом. Українські захисники в районі населеного пункту Андріївка, неподалік Бахмута, вибивають російських окупантів із лісосмуг. Це дасть змогу встановити повний контроль над населеним пунктом.