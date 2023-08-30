"Міни розкидані стихійно": ЗС РФ підриваються на своїх пастках у Херсонській області, — Гуменюк

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, після підриву Каховської ГЕС затопило деякі території Херсонської області. Потім вода пішла, залишивши після себе безсистемні мінні поля.

Російські війська підриваються на власних мінах у Херсонській області. Про це заявила представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв'ю "24 каналу."

За її словами, після підриву Каховської ГЕС затопило деякі території Херсонської області. Потім вода пішла, залишивши після себе стихійні мінні поля. Щоправда, українським військовим вони не сильно заважають, а створюють великі проблеми для самих окупантів.

"Міни розкидані стихійно, безсистемно і безконтрольно. Немає карти полів, тому дуже часто, намагаючись протиснутися до берега, окупанти підриваються на своїх же пастках", — заявила Гуменюк.

Вона заявила, що українцям, які перебувають на окупованому лівому березі Херсонської області, потрібна гуманітарна допомога. Окупанти такої допомоги не надають і навіть не допускають туди міжнародні правозахисні групи.

Наталія Гуменюк про ситуацію в Херсонській області (дивитися з 9 хвилини)

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили вилазку на лівобережжя Херсонської області 29 серпня. За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські прапороносці після такої вилазки благополучно повернулися назад, а прапор тримається, і йде контрбатарейна боротьба.

Також повідомлялося, що ЗСУ змусили росіян відступати в Запорізькій області. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, кожен населений пункт вкрай важливий під час контрнаступу. Це дає змогу Силам оборони знищувати противника на нових ділянках, зокрема й морально.