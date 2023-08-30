Просто подякував: губернатор Псковської області відзвітував про атаку дронів на аеродром

Російська влада підраховує збитки після атаки безпілотників на аеродром під Псковом. При цьому запевняє, що жителі міста "не панікували", бачачи заграву у напрямку летовища.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков підсумував наслідки атаки БПЛА на аеродром у Пскові. Російський чиновник запевнив, що наслідки атаки вже усунуті. Також він знайшов причину подякувати громадянам РФ. Про це розповіло агентство "РИА Новости".

Ведерніков виступив перед співгромадянами, пояснюючи деталі ударів безпілотників, які стались пізно увечері 29 серпня 2023 року. З його слів, наразі влада займається тим, що оцінює збитки. З його слів, жертв немає. Також він визнав, що "інцидент був досить серйозний".

Російський чиновник відзначив "спокій та самовладання" псковців — їм за це подякував. У місті зовсім не було паніки, заявив росіянин.

Зазначимо, Ведерніков не оприлюднив орієнтовний обсяг збитків, які зазнала Росія. Однак відомо, що повністю знищено чотири військово-транспортних літаки Іл-76. Приблизна вартість кожного — 27 млн дол. Отже, на летовищі згоріло близько 108 млн дол. При цьому їх атакували кілька безпілотників, які сумарно коштували кілька десятків чи сотень тисяч доларів.

Атака БПЛА на Псков: що відомо

Про масовану атаку безпілотників невідомого походження на кілька областей Росії стало відомо в ніч з 29 на 30 серпня 2023 року. Зокрема, росіяни повідомили про удари в шести областях: Псковській, Брянській, Орловській, Калузькій, Рязанській та Московській. Також було гучно в окупованому Севастополі.

Найвидовищніший був удар по аеродрому у Пскові — там загорілись вантажні літаки. У мережі опублікували відео з місця подій — заграву було видно здалеку.

Кремль запевнив, що з'ясовує, яким чином безпілотники могли безперешкодно дістатись до важливого об'єкта: цікавить маршрут підльоту, щоб зрозуміти, де саме не спрацювало ППО.

Нагадуємо, крім інцидентів на території Росії, окупанти почуваються неспокійно на території окупованого Криму. Зокрема, 23-25 серпня відбувалось відразу кілька "диверсій" — тобто спецоперацій українських Сил оборони. Зокрема, вдалось знищити ЗРК С-400 на мисі Тарханкут, а після цього — атакувати базу росіян у цій же місцевості. Крім того, дрони дістались далеко вглиб півострова — до бази неподалік від Сімферополя. Про деталі спецоперацій розповіли в ГУР Міноборони та СБУ.