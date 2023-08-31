Українець Дмітрієв має контакти з ГРУ, ФСБ, донькою Путіна і робить бізнес з Кремлем, - ЗМІ

Вся кар'єра Кирила Дмітрієва тісно пов'язана з російськими спецслужбами. Зокрема, він має документи ГРУ, громадянство двох країн, два паспорти, знайомства в оточенні президента Путіна і заробляє майже 140 млн руб. на рік.

Російський підприємець Кирило Дмітрієв народився в Україні, але став у РФ фігурою, наближеною до оточення президента РФ Володимира Путіна. Розслідувачі з'ясували, що успішним він став завдяки дружбі з донькою Путіна. При цьому має певну особливість: хизується прямими контактами з посадовцями. Про це розповіло видання The Insider.

Розслідувачі назвали Дмітрієва "вирішувачем проблем з Кремля" і розповіли про його життєвий шлях. Почав він як громадянин України і друг Віктора Пінчука, олігарха і зятя президента Леоніда Кучми. Продовжив як людина з документами ГРУ і друг Катерини Тихонової, доньки президента РФ Володимира Путіна.

Дмітрієв: зв'язки з ГРУ

Кирило Дмітрієв народився в Україні у 1975 році, ідеться у розслідуванні. Після здобуття Україною незалежності, йому пощастило вперше: в 14 років потрапив до США за програмою "Народної дипломатії". Далі вдалось закінчити три престижних навчальних заклади (Fооthill College, Стенфордський університет, Гарвардську школу бізнесу) і попрацювати у двох відомих компаніях — Goldman Sachs та McKinsey & Company.

У 2000 році чоловік оселився у Москві — йому на той час було 25 років. Розслідувачі з'ясували, що вже тоді він був якимось чином пов'язаний з ГРУ. Зокрема, про це свідчить офіцерський документ з номером АМ 1198939, який він використав, реєструючи авто. Посвідчення зі схожими номерами мали співробітники ГРУ та Академії Служби зовнішньої розвідки, пише The Insider.

Документ Кирила Дмітрієва Фото: The Insider

Також є питання до російського паспорта Дмітрієва — їх у нього два: перший має номер 462074****, другий — 451099****. Розслідувачі так і не отримали пояснень щодо цієї "дивовижі".

Через 7 років — у 2007 році — Дмітрієв почав бізнес в Україні. За "збігом обставин", він отримав посаду в компанії Icon Private Equity, пов'язану з зятем Кучми Віктором Пінчуком. Розслідувачі припустили, що тоді він начебто зрозумів, як досягати успіху: "Дмитрієв дійшов остаточного висновку, що головна запорука успішного бізнесу — це адміністративний ресурс".

Дмітрієв — "розв'язувач питань" Кремля

Наступна удача Дмітрієва — одруження на Наталі Поповій, близькій подрузі доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової.

Наталя Попова Кирило Дмітрієв

Незабаром після одруження фігуранта познайомили з Сергієм Івановим, очільником Адміністрації президента і він раптом став головою Російського фонду прямих інвестицій. Паралельно має куратора — Андрія Чоботова, генерал-лейтенанта ФСБ. З часом Дмітрієв став співпрацювати з новим головою Адміністрації президента Антоном Вайно.

Вдалі знайомства, як стверджують розслідувачі, відкрили для Дмітрієва усі кабінети Кремля. Він часто демонстрував свої близькі контакти. Наприклад, міг під час перемовин зателефонувати комусь з високопосадовців, включити гучний зв'язок і діяти саме так, як йому рекомендував співрозмовник. The Insider почув про це від анонімного джерела, яке описувало ситуацію наступними словами: "Після дзвінка здивовані партнери не ставили зайвих питань і були майже на все згодні".

Розслідувачі перелічили, чим фігурант займався:

надавав доньці Путіна свій літак Gulfstream G650 для польотів до Мюнхена;

передавав інсайдерську інформацію Кирилу Шамалову (зятю Путіна);

розв'язував проблеми "великого бізнесу, банків, арабських та китайських інвесторів";

допоміг звільнити з російської в'язниці американського підприємця Майкла Калві — його засудили за "шпигунство";

засідав у наглядових радах Газпромбанку, Ростелекому, Алроси, Транснафти, Російської залізниці.

Також The Insider розповіли про прибутки Дмітрієва: у 2021 році він заробив близько 138 млн руб. При цьому має документи ГРУ, паспорт України, два паспорти РФ і входить у найвищі кабінети Кремля, наголошують розслідувачі. За умінням розв'язувати питання він настільки ж впливовий, як "ходоки до Кремля, які мають "доступ до тіла" — Валентина Терешкова, Геннадій Хазанов, Володимир Винокур.

Зазначимо, Кирило Дмітрієв перебуває під санкціями через свою активну підприємницьку діяльність у Росії. При чому його покарали за бізнес у сфері, стратегічно важливій для уряду РФ. Зокрема, він згадується у санкційних списках США, Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади. Натомість його активності поки що поза межами уваги ЄС, Швейцарії, України та Японії.

Нагадуємо, 23 серпня 2023 року розбився літак Євгена Пригожина — 62-річного громадянина РФ, який також був наближеною до Путіна особою. 30 серпня його таємно поховали у Санкт-Петербурзі, а від розслідування причин авіакатастрофи усунули міжнародних експертів.

Ще одна наближена до Путіна особа — голова Чечні Рамзан Кадиров: аналітики припускають, що він може повторити долю Пригожина.