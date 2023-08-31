Мобілізація в Україні: чи вручатимуть чоловікам повістки після одруження або розлучення

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відправляють до ТЦК дані про громадян, які одружилися чи розлучилися.. Після початку повномасштабного вторгнення цей процес став більш контрольованим.

Після одруження чи розлучення військовозобов'язаним громадянам не вручать відразу повістку. Про це повідомила адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко в коментарі "РБК-Україна".

Вона зазначила, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) направляють до ТЦК дані про громадян, які розлучилися та одружилися. Проте це не означає, що такій людині відразу надішлють повістку, оскільки це не має причинно-наслідкового зв'язку.

"Обов'язок направляти ці дані до районного ТЦК у ДРАЦСів був ще до вторгнення РФ в Україну. Але до війни це могли робити, а могли й не робити", — сказала Катерина Аніщенко.

З її слів, до повномасштабного вторгнення директори ДРАЦСів не несли відповідальності за невідправку даних до ТЦК та СП, нині ж цю ситуацію взяли під контроль.

Катерина Аніщенко розповіла, якщо розлучення відбувається через суд, то одне рішення направляють жінці, друге чоловікові, а третє до відділів ДРАЦС, де міститься інформація про народження, смерть, зміну імені, прізвища та цивільного стану людини. У реєстр вносять дані про зміну цивільного стану після того, як суд виносить постанову про розлучення. Юристка додає, що специфіка взаємодії ДРАЦСів та військкоматів не змінилася від початку повномасштабної війни.

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