"Є позитивна динаміка": Сирський показав роботу артилерії ЗСУ в районі Бахмута (відео)

Генерал-полковник відзначив ефективну роботу артилеристів 22-ї ОМБр на одній із найважчих ділянок фронту.

На Бахмутському напрямку є позитивна динаміка. Про це повідомив в Telegram Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

З його слів, позитивна динаміка спостерігається на різних ділянках фронту. Генерал-полковник відзначив ефективну роботу артилеристів 22-ї ОМБр, які й надалі знищують російських окупантів.

"Якісна робота", – заявив Сирський.

Війна в Україні: ситуація на сході

Генерал-полковник Олександр Сирський 30 серпня заявив, що війська загарбників наступають на Куп’янсько-Лиманському напрямку, проте українські захисники стримують ворога. На цьому відтинку фронту найзапекліші бої тривають у районах Ковалівки та Райгородки. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Для наступу російські загарбники використовують штурмові підрозділи на бронетехніці.

Боєць ЗСУ 31 серпня прокоментував бої на Бахмутському напрямку. Російським окупантам не вистачає ствольної артилерії, тож вони вимушені залучати авіацію на цій ділянці фронту. В самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ. З його слів, загарбникам не вистачає ствольної артилерії, тож вони вимушені залучати авіацію.

Нагадаємо, 31 серпня Олексій Данілов, секретар РНБО, різко відреагував на публікації західних ЗМІ щодо втрат ЗСУ. Він обурений тим, що публікується інформація, яка не є правдивою та не відповідає реальному показнику особового складу. Секретар РНБО обурений тим, що публікується інформація, яка не є достовірною. Він наголосив на тому, наскільки важливо використовувати правдиві джерела, оскільки від цього багато чого залежить.